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萬花筒記憶

陳燦富

上世紀七○年代中葉，兒時在村子裡，白天與小伙伴在曬場上遊戲，晚上捉迷藏。秋高氣爽時節，各人就會從家裡扛出一張長板凳到榕樹下，見已過六十的陳長伯走近，準會熱熱鬧鬧圍上去。陳長伯來了，小伙伴就有機會聽他講民間故事或唱古詩詞。

陳長伯真實姓名如何，村中小伙伴沒人曉得；如今回到村子，偶爾還會說及陳長伯，相當多村人還記得他，說：「長伯呵，有滿肚子正氣、仁義的故事，滿腦子古詩詞，最讓人忘不了，他給村裡小孩子買了三十個萬花筒。」聽大人說，陳長伯幼年跟他爺爺闖南洋，後來一家人回來，住在離村子二十里外的小城市。四○年代末，舉家遷居香港，他獨自留下，在城裡某學校做老師；也不知什麼原因，他最後選擇回到村子。

當年城市或鄉村的人們購物都需票證，小伙伴們根本談不上任何玩具可玩樂，平時大多是捉一些蛐蛐用火柴盒裝好，晚上帶去祠堂與小伙伴鬥蛐蛐；而在秋蟬鳴叫時，拿上竹竿貼上生膠，到村子後的半面山坡沾蟬，自得其樂。

某天，小伙伴在榕樹下聽陳長伯講趣聞軼事，可能是陳長伯想起了什麼，他輕輕說一句：「萬花筒好漂亮。」什麼是萬花筒？這是我們聞所未聞的名字。陳長伯笑瞇瞇比手畫腳解釋，萬花筒是一種光學玩具，只要往筒眼裡一看，就會出現一朵美麗的「花」樣，稍微轉一下，又會出現另一種圖案；不斷旋轉，圖案就會不斷變化，花樣多姿多彩，所以叫「萬花筒」。他說，傳說萬花筒玩具是英國人一八一六年發明的，事實上，中國民間很早就有了這種玩具。

一旁的小夏天真無邪地叫道：「如果有人上村賣萬花筒，我一定用爸爸媽媽給的紅包買兩個，一個我自己看，一個給妹妹。」他一說，我們小伙伴免不了心動，寄望將來有人進村賣玩具，最好有萬花筒。

過了兩個月，一天午間，村子走入一個外地口音的壯年人，挑起一對籮筐在果樹停下來。小伙伴問他賣什麼？壯年人笑說：「我福建來的，這些萬花筒由我親手做出的，你們有誰喜歡？」小伙伴一聽樂翻了天，紛紛跑回家，要求爸媽給錢買萬花筒。

壯年人做的萬花筒，外表貼有彩紙，看上去很美觀，分為一角五分錢、一角錢、八分錢共三種。我毫不猶豫掏錢各買一個，樂滋滋拿起來，貼近眼前觀賞。就像陳長伯講過的，萬花筒由三面玻璃鏡子組成一個三稜鏡，在一頭放上各色玻璃碎片，這些碎片經過三面玻璃鏡子反射，就會出現對稱的圖案，就像一朵朵盛開的燦爛鮮花，確實好看。

村中有名小伙伴拿不出錢買萬花筒，沒多久，他父親卻見兒子兩手捧著三個萬花筒回家，還將其中兩個遞給弟弟妹妹。父親見狀，以為兒子是偷來的，兒子想解釋，父親聽不進去，氣急敗壞破口大罵：「老祖宗有話在先，小時偷針，大時偷金！我家窮是窮，但人窮志不短，絕不能做壞事！」他拖起兒子到三棵果樹下。

一打聽，他撓撓頭皮，連聲多謝陳長伯。原來這是陳長伯見孩子們都愛萬花筒，想到村中好些孩子不一定有能力買，於是掏錢買了三十個；見誰家孩子沒錢買又怏怏捨不得離開，就將萬花筒送給那個孩子。

時光荏苒，早年回到故鄉小城，見到一家玩具店，心血來潮想去看看有無萬花筒？玩具店工作人員找了一會搖搖頭說：「對不起，沒見你說的那種萬花筒。」她指指貨架上的玩具說：「您要替哪個年齡段的孩子買玩具？新品種玩具滿眼都是。」我笑說：「算是替我這個年齡段買的，因為那種萬花筒，是屬於我們童年值得存念的記憶。」

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