《老物件情懷》大學聯考英文作文

西元一九八一年 一月三十一日首刊的「中英橋雜誌」。

整理舊物時，在高三英文課本的夾頁中發現一份民國七十年（西元一九八一年） 一月三十一日首刊的「中英橋雜誌」，雖然名為「雜誌」，其實也就是一張四個版面的報紙。

這首刊雜誌的四個版面就只談一件事：英文作文。那一年教育部 決定大專聯考的英文科將加考作文，多數學者專家也都支持此一方案，咸認可以矯正當時的英語教學，即太著重文法、字彙的記憶及背誦，卻忽略英文寫作與英語會話。淡江大學的孫鳴教授說：「考作文，可以導引學生發展活用英語的能力。」雜誌第一版右上角還有一首中英混雜的打油詩，為英文作文助陣，創意又幽默。

我們是台灣 大專聯招考英文作文的第一屆，似乎也成了英語教改的先鋒白老鼠。高中英語教學自此開始注重起寫的能力，學校教學課程中有了英文造句、翻譯（中翻英、英翻中）及作文。

英文老師蔡政謀也是我們的班導師，他教學認真細心，常常給我們打氣，教導我們用淺顯易懂的英文單字及直截了當的英文語句，寫下想表達的思想；並強調作文在百字左右，以文法正確、單字無錯為上；字要寫得清晰整齊，會增加改卷者的好感。

除了教科書及學校（新竹高中）指定的課外讀物，蔡老師也不時為我們提供補充教材，他在補習班教書，常會把補習班的講義拿來給我們練習。我愛上英文，英文成績很不錯，就是始於蔡老師英文課的教導與鼓舞。

這份「中英橋雜誌」上還有我的原子筆註記、畫線，標示著當年苦讀的痕跡以及對老師的懷念。