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再造之恩

陸契

二○二一年是我從上海虹橋中高中部畢業六十周年，感恩之情強烈湧動，因為虹橋中學再造了我的人生。

初中正處在青少年叛逆期，我在學校調皮搗蛋，放學後在外瞎蕩，成績一蹋糊塗。一九五八年初中畢業，家父要我報考上海中學高中部，讓學校好好收收我，但我哪能考得進名牌中學，放榜果然名落孫山。

正當家父為我前途焦慮時，我收到虹橋中學錄取通知書。虹橋中學是上海市教育局在一九五八年新建的完全中學，那年高一招二個班，一個班級招虹橋地區本地考生走讀；另一個班級，即我就讀的班級，從住市區的考生選招住讀。

虹中高中部的教師都是從五四中學高中部抽調過來。一九一二年創辦的五四中學是上海灘的名校之一，一聽到要支援新開辦的中學，老師們踴躍報名；這樣一來，虹橋高中部就相當於五四中學在上海西郊的住讀分部。我能繼續高中學業，父母比我還高興，我的野骨頭很快被虹橋中學一次性收住。

負責我們高一第一個學期夜自修的，是教代數的王寶蔭老師，開學不久的一個晚上，他找我談心，直截了當地告訴我，我入學考試的數學成績只有二十幾分。他語重心長說：「儂這樣下去哪能對得起儂的爺娘呢？」

我當然曉得自己成績差，但沒想到竟然只有二十幾分，和考零分沒差別；一聽王老師講我對不起爺娘，眼淚就流了出來。王老師見狀，立即從褲子口袋掏出兩粒小核桃塞進我的手裡，安慰我說：「勿要緊，儂現在開始努力完全來得及，今後的三年裡，儂只要一門心思好好讀書，就一定能考進好大學，替自家爭氣、替自家爺娘爭氣。」

王老師這番語重心長的話，改變了我的學習態度；我像脫胎換骨似地，上課認真聽講記筆記，夜自修時及時復習、完成作業後還做好預習。還省下零用錢，買些課外輔助讀物充實自己，在老師的精心授業下，我的各科成績大步向前邁進。

虹橋中學的化學老師沈堅之對我影響也甚巨，在沈老師指導下，我在化學興趣小組忙得不亦樂乎；我們從理髮店收集剪下的頭髮做胱胺酸，有趣的課外活動讓我也想去當化學老師。

高考志願填表前夕，沈老師和我促膝談話，因為我找不到強項，學科也沒偏愛，儘管愛好化學，但要選化學為終身職業，我還猶豫不定。沈老師說，他們那一代知識分子在年輕的時候大多想科學救國，他算來算去，化學專業是濟民效果最明顯的，因為衣食住行無一離得開化學。沈老師的這番話讓我選擇化學為唯一志願，也使我這輩子成為一名化學工作者。

虹橋中學不單收容我，還成就了我，我怎能不感謝虹橋中學的再造之恩？

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