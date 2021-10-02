一九八九，那個難忘的「春夏之交」。

那年我在陝西的一個小鎮讀大學，從學校的地理位置可以想像，我校遠不是一線大學；但那年春天，我校在學生運動上卻走在全國高校的前列，我們罷課和靜坐示威等活動，比其他高校要早兩周左右。

大概在三月底，學校一名學生在學生食堂用餐時，與員工發生口角，應該也有肢體衝突，但不嚴重；然而，食堂員工和同夥事後衝進學生宿舍，抄起木製方凳將該生打成腦震盪。學生們義憤填膺，用罷課、貼大字報、靜坐、拒絕去食堂吃飯等方式表達抗議，還從宿舍窗口扔玻璃瓶、熱水壺等。

學校迫於壓力處理了毆打學生的兇手，採取安撫措施，約兩周後事態平息，教學即將恢復正常。誰也沒料到，這場校內運動只是熱身，一場世界矚目的暴風雨正在路上。

一九八九年四月十五日，胡耀邦病逝。胡耀邦於六○年代中期在陝西主政兩百天，時間雖然短，卻深得陝西廣大群眾的好評。當時傳說胡耀邦是在中央會議上被活活氣死，學生們很憤怒，加上對社會上官倒、特權、腐敗、腦體倒掛等現象不滿，於是有人發起遊行 、絕食和靜坐示威。學生頭上扎著白布條，上面是血紅色大字「天下興亡，匹夫有責」，手裡舉著橫幅，唱著國際歌，喊著「嚴懲腐敗」、「懲治官倒」。

遊行路線從校園擴大到小鎮主要街道，學校教學秩序基本癱瘓，任憑校方努力組織復課，很多學生都被「糾察隊」阻止，或被遊行隊伍拉去。記得有次學校又說要復課，一百二十人的大課只來了幾個人，不一會兒有遊行隊伍喊著口號經過教室，我們這幾個人也呼啦衝出去了。

之後，同校學生集體坐火車前往西安，會合西安高校遊行示威；火車上基本都是學生，沒人買票也沒人查票，感覺像文革時的大串聯。在西安城內，遊行隊伍所到之處都有民眾夾道歡迎並積極捐款，還有市民把免費飲料、冰棍、雪糕塞到學生手裡。

五月二十日，北京 開始戒嚴。五月下旬，北京高校學生和市民的抗議活動已有些疲軟，但外地高校學生仍大量湧入北京，進駐天安門 廣場。我們也登上去北京的列車，火車到了鄭州卻停滯不前，據說是因為人太多，火車不堪重負，底下彈簧被壓斷了。

車上不僅座位擠滿，座位下面也躺滿，行李架上也坐滿了人。這一停就是一個晚上，大家就在車上等著，第二天早晨，火車才像睡醒的醉漢，搖搖晃晃北上。原本二十四小時的路程走了三十多小時，終於在第二天下午趕到北京；儘管又餓又渴、疲憊不堪，我們卻非常激動。我們那一代人，小學一年級第一課就是「我愛北京天安門」，大多數人學會的第一首歌也是「我愛北京天安門」，對首都的嚮往之情可想而知。

當時現場氣氛很熱烈，我們舉著校旗、打著橫幅，跟其他外地赴京的高校學生排成一條長龍向天安門廣場進發。具體細節記不清了，但現場密集的民眾、喧囂熱烈的氣氛、迎風招展的旗幟、此起彼伏的口號和縱橫助威的飛虎隊，還是深深刻在我的腦海。

廣場上到處貼滿大字報和詩歌，有不少人拿著小本子在抄錄，可惜我沒有記筆記的習慣，也沒有意識到它們的歷史價值，現在根本記不得這些詩歌和大字報的具體內容。

那天晚上，我們就露宿天安門廣場，地上鋪著和身上蓋的都是首都高校和民眾提供的被褥、大衣。北京五月的夜晚還是很有寒意，但大家都是年輕人又擠在一起，就不覺得冷了。等初到廣場的興奮冷卻後，長途旅行的疲憊襲來，很快我就沉沉睡去。

第二天早晨醒來，同學告訴我，昨晚侯德健來過廣場，還唱了歌，我埋怨他們沒叫醒我。又有同學說我起晚了，剛才有人送來免費早餐，現在已經沒有了，我十分懊惱。

太陽愈來愈高，廣場愈來愈熱，很多人躲到廣場邊上的樹蔭下。我們同宿舍的幾個人商量，反正待在廣場也沒事幹，不如去附近公園轉轉。於是我們去了北海公園和景山公園，沒買票也沒人管，公園裡人不少，大多數是學生。在公園裡和附近街上轉悠了大半天，印象最深的是天氣真熱，老是覺得渴，基本上看見賣冷飲或茶水就買來喝，很快就發現口袋裡不多的鈔票所剩無幾了。

下午回到廣場，聽說政府在勸說和組織外地學生返回各自校園。我們幾個身上基本都沒現金了，留在那兒也不知道做什麼，就決定回去。我們返校後沒幾天，就發生了震驚世界的六四事件。

轉眼三十多年過去了，一九八九「春夏之交」是那麼的難忘，卻又那麼遙不可及。