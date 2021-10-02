《老物件情懷》閒話學英語

從台灣帶來美國的英語學習錄音帶。

這是外子為了磨練英語，從台灣 帶來的整套錄音帶；他飯後健走時，就帶著袖珍型錄音機，戴上耳機邊走邊聽。這樣練習下來，他比我強的是三教九流的英語，管他印度、西班牙、南韓、俄國口音，他都聽得懂；不像我，只習慣聽電視或廣播的標準英語。

由於母親喜歡英文，初中以後，規定我們黎明即起，人手一本英文教科書，前後院各據一方大聲朗讀，所以英文老師上課，總愛叫我先朗讀一遍課文。師母是姊姊的英文老師，她對姊姊說：「我先生說，妳妹妹模仿他的發音，唯妙唯肖。」

高中英文老師看我喜歡鑽研文法，就把台大外文系同窗出版、請她指教的文法書交給我，叫我看看有沒有錯誤？接獲聖旨，我心大喜，像雞蛋裡挑骨頭似地，極力找碴。

大學開始聽彭蒙惠老師的「空中英語教室」，剛聽時彷彿鴨子聽雷，三個月後才漸有起色；後來我還趁考完試、課業輕鬆時，到大直救世傳播協會的錄音室參加現場上課，樂在其中，可惜離學校太遠，難以為繼。

我趁先生奉派來紐約時，就近讀此間一所大學教育 行政研究所，第一堂課自我介紹，發現同學都已拿到碩士，這是碩士後研究所，我趕緊去找教務主任，想改念雙語教育。剛來美國 ，口語本就不溜，一急之下，更加結結巴巴，教務主任拿起電話，竟跟雙語教育系主任說：「我這裡有個學生英語講得很差（poor）。」

想當年在台灣，在造船公司擔任業務經理的外子招待外國客戶時，常得帶著我，席間聽我說英語，外國客戶夫婦還直誇我英語說得真好（perfect），看來只是應酬的恭維話。

當年美國夢不知讓多少炎黃子孫競相學習英語，而今風水輪流轉，老美又掀起了中文熱，真是此一時也彼一時也。