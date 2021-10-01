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文革變幻鏡頭

高市人

一九六六年政治風雲變幻，我們學校先是進行社會主義教育運動，社教工作組進校領導一切。全體教職工成分四類：一類是根正苗紅左派，另一是政治教師、黨員、家庭成分是上中農者；二類是近幾年畢業的大學生；三類是學校骨幹，執行修正主義教育路線的黑幹將；四類是當權派和解放前就參加工作的老教師，難免有參加三青團或國民黨的污點。三、四類是運動要整的重點。

到了暑假，我校成了全市暑期教師集訓會的場所，規定不可外出、不可打電話、不可私議。教師集中住宿，每個小房間住三人，其中之一是二類，負責監督三類。我和老王成同室難友，我是解放後大學畢業的教研組長，他是四○年代參加工作的老教師。

到了八月，毛主席發表「我的一張大字報」，批判劉鄧派工作組，號召紅衛兵「敢把皇帝拉下馬」，運動的目標明顯就是要整倒劉少奇等。工作組一夕之間成了阻擋革命的罪魁禍首，連夜灰溜溜解散，我們準備好的下樓檢討也隨之無人提起，學校成了紅衛兵管理的天下。

但是人分四類仍然不變，紅衛兵從北京取回真經，首先驅趕四類上街示眾，讓他們敲著破臉盆，低頭彎腰，一路唱著嚎歌「我是牛鬼蛇神，我有罪，我該死」。

到了八月十六日，二類中有人策動，擴大整我們三類。有人放言要把我們五個教研組長的職務撤掉，工資抹下，由他們取代。他們策動紅衛兵，命令我們立正站在地面畫好的方框內，低頭認罪聽訓話，然後趕回房間寫認罪書。那天中飯的肉很多，我可一點也吃不下，心裡擔驚受怕。過後幾天，紅衛兵命令我們天天在烈日下到大操場拔一種多刺的草，作為改造措施，我們的手也被刺破。我和老王就把八一六記為蒙難之日。

好在我們小城市的學校沒有中央級高幹子女，只有一個學生的父親是老軍人，是附近一單位的領導。他兒子從北京學來經驗，成立「紅色恐怖隊」，刷出紅色的大標語「紅色恐怖就是好！」字跡血淋淋往地下淌。但是沒過幾天，他父親也成了走資派，面臨同我們差不多的命運，他也就一蹶不振，這也是我們的幸運。有些整我們的學生以前是我們的得意門生，這時都橫眉冷對。

紅衛兵兩周後把矛頭對準市委領導，包圍市政府，接下來逢上免費坐火車去全國各地串聯的大好事，顧不上理我們這些三、四類。我們安靜了幾個月，一年後他們也造反到頭，面臨上山下鄉的命運，由我們送他們去農村接受貧下中農的再教育。

一九七六年文革結束，四人幫被抓，聽說上頭有指示，文革闖將一律不得重用，那個出盡鋒頭的一類立即一蹶不振，很快神經失常，四十來歲就成了癡呆人。報應來得這麼快，前後僅十年！

文革就是這樣不斷風雲變幻。我和老王幾十年後，每逢八一六都不由回憶起那段蒙難的經歷，僥倖都過來了。

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