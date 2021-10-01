一九五四年我上小學時，學校就在我家弄堂的隔壁，有一天下午放學，剛踏入弄堂，發現人頭湧動，在看熱鬧。有人問：「戳傷了嗎？」還有人議論：「阿飛坍般（差勁）了，給大楊浦的大頭一棍子就打昏過去。」原來弄堂發生群體鬥毆。派出所警察 也來了，鬥毆的年輕人都被叫去派出所了。

後來聽鄰居老杜姆媽講，我們弄內住著一個女孩，在上高中，長得很漂亮，附近一些小阿飛就常常來我們弄堂裡撩她；在樓下吹口哨、喊名字，搞得鄰居不勝其煩，出來制止他們，阿飛們依然我行我素。

「阿飛」這個名字流行於五○年代早期的上海，是稱呼一些不務正業的十八、九歲男青年。阿飛都打扮得油頭粉面，特別是頭髮都上髮蠟，油光可鑒，往前衝出，我們稱為「飛機頭」；還喜歡穿皮夾克，很是招搖。

我還見過他們開一種輪子矮小的摩托車進弄堂，有人說這種摩托車原來都是在飛機場 裡用的。當時一般市民連自行車都買不起，能夠騎摩托車是多麼神氣呀！但是阿飛們不討人喜歡，這種撩姑娘的做法，大家都反對，勸又勸不聽，里弄幹部也沒有辦法。

老杜姆媽說，今天有人去請了老楊浦一批流里流氣的青工來教訓他們；老楊浦訓斥他們，阿飛竟撥出折刀。老杜姆媽繪聲繪影，擺出阿飛手拿折刀、全身擺動的神氣勁。誰知道老楊浦不來花架子，掄起鐵棒就是當頭一棍，拿刀的阿飛就此倒地。流氓鬥阿飛的故事，在我們弄堂內流傳了好一陣子。

阿飛的產生有其時代背景，那時剛解放，二戰時美國 救濟總署留下很多軍用生活物資，上海的中央商場是集中交易處。社會上不少富家子弟受美國大兵影響，衣著、打扮、行事方式也仿美國人，阿飛就此誕生。

「拉三」是指不正派的女學生，僅流行於上海地區。文革開始後，各學校的學生都成立很多紅衛兵和造反派組織；到了文革的中期，牛鬼蛇神的教師已被鬥過，抄家風也過了，學校停課已很長一段時間。這些造反的學生於是將教室當成宿舍，課桌椅成了床，甚至男女混雜一間。

我那時擔任初中老師，雖然停課了，但學校仍安排兩人一組，白天夜晚值班，保衛學校。有一天我和李老師在門房當班，只見二男二女進入校門，見到李老師都打了招呼。我問李：「你們班的？」李苦笑點頭，說兩個拉三。這是我第一次聽到拉三的稱呼。

李說那二個女學生，今天參加這個紅衛兵，明天又加入那個造反派，每天就住在學校裡，男學生就供她們吃喝。後來政府又號召復課鬧革命，學校的正常教學秩序和規章制度逐步恢復，拉三的稱呼也成了歷史。

阿飛和拉三這兩個叫法是一種應景稱呼，隨著時代變遷，就自然消亡了。但是新的應景稱呼還會誕生，例如這二年來，大陸出現「躺平」和「內卷」，指的是現在有些年輕人採取的人生態度。我認為它們也是應景稱謂，隨著時間流逝，也會成為歷史。