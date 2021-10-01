《老照片說故事》不屈服命運的二姨（下）

二姨和德國夫婿。

聰明的二姨經過這風波，仍能靜下心來拿到作曲碩士學位。蕭賢後來在柏林交響樂團當指揮，兩人就搬到柏林，在柏林不久又生下兩個孩子，由蕭賢的母親幫忙撫養。

這時二戰開打，納粹主義橫掃德國，蕭賢等音樂家和畫家、文學家都受管制，他們陸續逃亡到瑞士。瑞士廣納藝術家，但地方小，工作 少，戰爭導致人心惶惶，哪有餘情坐下賞樂，所以少有音樂會。蕭賢雖然指揮一個瑞士樂團，只偶爾能到鄰國演奏。

二姨在家作曲，音符中仍跳動著中國 風，很難在歐洲得到賞識。端坐家中做主婦絕非二姨喜歡的生活方式，她腦筋動個不停，「哪裡可以用得上我啊！」中國改朝換代，會需要人才，她想：「我回中央音樂學院教作曲，蕭賢來指導指揮交響樂團。」蕭賢了解二姨不甘困守家中，勉強答應，也試著配合：「我可以中國半年，瑞士半年，這裡我還有老母要照顧啊。」

中央音樂學院非常歡迎二姨回來，她馬上訂船票，一人帶了三個小孩回到北京 ，又投奔外公外婆。這回，外公打開雙手迎接久別重逢的女兒，尤其再看到表姐蕭曼，已是亭亭玉立的美少女。兩個姊姊上中學，弟弟上小學，在青山綠水、優雅環境長大的三個孩子，忽然回到熱鬧滾滾的北京，三人都傻了眼，打心底不習慣。更何況三張混血臉，走到哪兒都被人指指點點，心中不樂。

而二姨是如魚得水，回到學校教書，讓她覺得踏實；只是，中國不給蕭賢發簽證，說是外國影響邪惡。二姨好傷心，卻只有硬著頭皮走下去，兒女不能適應中國的學校，她也只有希望時間會淡化問題。

文革時，全音樂學院師生下鄕改造，已六十歲的二姨也和年輕人一起赤足下田插秧，水中泡久了，二姨重感冒轉肺炎，在醫院休養了好一陣子；出院後，組織同意讓她不必再下田，天天坐在屋內為大家補衣服。這工作真好，愛美的二姨還偷偷把她那身擁腫的毛裝改造，加了點腰身，扣子用找到的土花布包起來，大家都忍不住嘖嘖讚美：「怎麼妳這身毛裝，看上去不一樣呢！」

文革終於過去，音樂學院又恢復上課，二姨又能站在講台上講熟悉的作曲。那時二叔蕭友梅已過世多年，他的兒子蕭勤從義大利回來，想在父親創辦的上海音樂學院門口樹立一尊紀念銅像；這事當時還真不好辦，二姨陪著蕭勤跑了上海許多部門才申請到許可證，然後找地方打造銅像。落成典禮那天，蕭家親戚去了不少人，大家都與有榮焉。

那時我已來美多年，中國開放，正百廢待興。我們接了二姨的小兒子、我沒見過面的表弟來美住在我家，母親也從台灣來探親。

我再度見到二姨是一九八五年，漂亮的圍巾沒有了，一身素雅合宜的裝扮，花白頭髪下面容仍姣好，笑起來甜美依舊，雖然已八十好幾了。她和母親談往事，我一旁聽到，驚訝她坎坷的遭遇，每次她都能獨當一面撐起一片天。

我的表弟卻不認為，他說，如果當年母親留在瑞士，他們會平平穩穩過日子，家庭不會破裂，他也不至於五歲就再沒見過父親；他們會在瑞士得到完整的教育，他也不會莫名奇妙地揹上「黑五類」的罪名，在中國被大學拒於門外，只是，母親會是位沒沒無聞的家庭主婦。現在回到中國，她做了作曲教授，不少學生受益，也一定淺移默化影響了一些人，桃李滿天下。

想問二姨，如果時間倒退幾十年，再做選擇，「您會留在瑞士？還是回中國？」

➤➤➤不屈服命運的二姨（上）