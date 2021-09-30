《老物件情懷》木刀背後的愛情故事

來自波多黎各的木雕大砍刀。

我收藏了一把來自波多黎各的木雕大砍刀，是拉丁美洲印第安人的傳統工具。刀面上刻印著「PUERTORICO」的字樣，刀背上則畫了一隻熱帶鸚鵡，是該地被保護的瀕危動物。

我對波多黎各的印象最早來自中華巨人少棒隊與波多黎各少棒隊的比賽，對於其他有關的資訊知之甚少。

原來，一八九八年美西戰爭爆發，戰敗的西班牙把殖民地波多黎各割讓給美國，從此變成美國在加勒比海地區的一個「自治邦」，其政經地位遠低於五十州。波多黎各的居民雖然為美國公民 ，但無權參與總統選舉。當地人多半不會說英語，只會講西班牙語，生活水平低下，稍有能力者大多選擇離開故里，到美國找工作。

我對波多黎各更深刻的認識則透過老朋友仙多拉，她是一名來自波多黎各的小學教師；因為她精通英文和西班牙文，一直擔任我們教育 系準教師雙語教育的顧問。平日，仙多拉喜歡曬與老公的照片秀恩愛，總以老公英俊的容貌和高大壯碩的身材為傲；仙多拉平日對老公極盡討好之能事，為了維繫婚姻，甚至去醫院動手術截腸瘦身，維持苗條身材來拴住老公的心。

我們都笑她把老公寵壞了，但仙多拉嚴肅表示，在波多黎各這個過度開放的社會裡，男人很容易就會被其他女人勾搭上，所以做老婆的一定要小心謹慎把老公看好，免得被別的女人乘虛而入。

仙多拉宣稱在婚姻裡絕不容許別的女人來勾引自己的老公；她曾無意中透露，有一次發現老公被一名女子逗得意亂情迷，為此揮動著一把大鋼砍刀把前來挑釁的女子趕走，她的老公從此不敢造次。

看我露出不敢置信的表情，仙多拉就推介我閱讀寫實小說 「波多黎各的愛情故事」，這是佛羅雷斯以當地背景為主寫的寫實小說，書中清晰反映拉丁美洲的民風開放，婚姻忠誠意識淡薄，家庭糾紛司空見慣。

有一次仙多拉與老公同我們一起搭遊輪去加勒比海玩，在波多黎各當地的精品店裡看到了這把木雕的大砍刀。仙多拉悄悄地告訴我，這把木雕Machete的外形就像那一把保護她婚姻的大砍刀，我當即購買了一把作為紀念。我想送仙多拉一把，問她是否願意接受我的善意餽贈，不料，她立即拒絕，怕會勾起老公傷感的回憶。

這把木刀讓我深深體會無論在何種社會文化裡，婚姻與愛情都需要努力付出才能可長可久。時過多年，我們見證了仙多拉的努力與所得到的真愛，願他倆能白首到老。