不屈服命運的二姨（上）

我第一次見到二姨是一九四七年，在北京 外公家。她像旋風一樣出現在我們面前，穿著時髦的大衣，脖上圍著極好看的圍巾；我傻傻盯著她的圍巾看，她拿出幾塊巧克力，分給我們幾個孩子。她的女兒、我的表姐，正躲在睡房，死也不肯見她。

十二歲的表姐是外公外婆從小帶大的，她的媽媽忽然從瑞士回來，要把她帶去瑞士，她怎麼可能高興呢？媽媽對她來說是完全陌生的女人。我也傷心，二姨馬上就要把漂亮聰明的表姐帶走，玩伴沒有了，以後日子不好過啊。沒多久，父親也從美國回來，把我們匆匆接到台灣。中學時，我聽大人說，二姨帶著三個孩子回到中國 ，她的丈夫、德國有名的指揮蕭賢並沒同行。懂事後，才點點滴滴知道了二姨的故事。

二姨年輕時選擇讀音樂，受到她二叔蕭友梅的鼔勵，中學畢業就考進北京的中央音樂學院；她在學校總是名列前茅，鋼琴彈得好，但並不想做一名鋼琴家，所以攻讀作曲。那時她和青梅竹馬的鄰居錢君成了男女朋友，剛畢業，兩人就自作主張取了結婚證書，並沒徵求雙方家長同意。外公氣壞了，正想大發雷霆，但看看已成女婿的錢君，謙謙君子，一表人材，和女兒很登對；外公嚥下氣話，接受了這位女婿。

二姨快畢業時，曾寫信去比利時皇家 音樂學院申請念硏究院，沒想到才結婚沒多久，入學許可外加奬學金的通知就來了，她好高興。剛結婚沒多久的錢君雖然不捨她去，卻也知這是時下的潮流，大學畢業，很多人出國深造，怎能阻擋？他大方說：「妳去吧，兩年學成一定要回來，我可以等。」

二十一歲的二姨，大大的眼睛，甜甜的笑容，略圓的臉，細緻的皮膚，一眼望去，十足搪瓷娃娃，任誰都會多看兩眼。當她提著行李登機離開時，父母和錢君都捨不得地招著手，「快去快回」。

進了布魯塞爾的比利時皇家音樂學院，走在同學當中，她感到自己的嬌小，東方女生更是鳯毛麟角，惹人注目。她主修作曲，和作曲有關的課選完後還欠一門課，一名學長建議選蕭賢教授的指揮課，「他是德國人，教得真好」，二姨就選了指揮課。第一天走進課堂，發現自己是指揮課唯一的女生，還是唯一一頭黑髪的學生；蕭賢教授看到怯生生的她，忙著招呼她進來，坐在第一排。

蕭賢教授以指揮貝多芬音樂成名，二姨並不知，只覺他講課入木三分，講到要指揮哪位音樂家的曲目，一定要聽了又聽，十遍二十遍，完全融入了才能指揮。上課之外，他也安排學生去交響樂廳聽自己指揮；第二天上課要學生發表感想，許多學生都大膽說出自己的想法，只有二姨安靜坐著。

蕭賢教授終於把這學生找到辦公室，鼔勵她表達意見；一對一時，二姨居然侃侃而談，細聲細氣、慢條斯理、結結巴巴，用有限的比利時語說出自己的想法。蕭賢教授邊聽邊盯著她看，不知不覺迷上了這可愛的東方女學生，太太剛去世沒多久，教授空虛的心一下子就被二姨填補了。

二姨也沒設防線地讓心儀的指揮教授進入心扉，沒多久，整個學校都知道教授愛上了一名中國女學生。又沒多久，二姨發現自己懷孕了，在那個保守的年代，這事無論在西方或東方都不妙。蕭賢教授說一定要娶她，但二姨有丈夫，惟有離婚，只是如何開口？懷孕七個月時，二姨挺著肚子獨自回國，她拒絕蕭賢陪同，因為不知前景會如何混亂，只能看著辦。

這回外公快氣瘋了，拍桌大駡：「妳給我滾出去，我不要妳這女兒。」心軟的外婆安撫了一臉驚慌的女兒和快中風的外公。「離婚，別無選擇，孫女生下，我幫妳帶，妳仍回去念書。」外婆說。同錢君賠百個不是，錢君黯然神傷，接受了事實。生下表姐沒多久，二姨又回到比利時讀書，也嫁給了蕭賢教授。

➤➤➤不屈服命運的二姨（下）