作為洛杉磯湖人 隊的死忠球迷，二○二○年看到紫金王朝重回NBA冠軍寶座，激動不已，也回想起我對籃球的緣分和喜愛。

一九七二年，我十六歲在北京 郊區大興縣插隊知青務農；農活十分辛苦，日出而作，日落而息，城裡來的年輕人精力旺盛，又不用讀書學習，收工後還想幹點什麼。村裡有二十九個知青，其中十八個男生，一米八以上的有三個；大家都想打籃球，可是當時的農村不用說籃球場，較平整的地方只有場院，就是曬稻米麥子的地方，更沒有籃球架和框。和村裡領導要求，回答是沒有錢，最好的結果就是可以用場院當球場，農閒時可打球，「籃球架框和球你們自己解決」。

於是知青們群策群力，各想門路。一個知青的母親在城裡廢品收購站工作，可以便宜買到建築工地廢棄的腳手架鋼管。我和另一個知青利用春節休假期間，借了一輛平板三輪車，載著鋼管到工廠，請師傅把鋼管焊接成籃球架和球框。春節時的北京寒風刺骨，我們兩個人交替騎著三輪車，五個小時騎四十公里回到村裡，其中有四公里是土路，兩個人累得倒在土炕上睡了十幾個小時。

村裡的木匠把楊樹幹鋸成兩寸厚、一尺寬、五尺長的木板；再將四塊木板拼成籃板，裝上用廢棄鋼筋做成的籃框，籃網是想都不敢想。籃球架完成了，可是買不起籃球；當時知青第一年每人每月有八元飯費，大家一致同意從飯費裡擠出十五元來買籃球。

有了籃球，大大地豐富了我們的生活。收工後已經天黑了，只要有月亮，我們就去投球。北京的冬天天寒地凍不用出工，我們可以在球場上奔跑，互相比試，罰球線投籃、二對二、三對三。十幾個男生組成幾個小組，每周比賽看誰能得冠軍；有兩個男生原來是中學校隊的，我們這些湊數的人都喜歡和他們成一組，贏的機會高多了。

一年後，北師大體育系的老師和學生到村裡支農，領隊是當時北京赫赫有名的籃球教練龔先生；我們知青們不知天高地厚，向龔先生的球隊挑戰。體育系的學生雖然不是籃球專業，然而他們的身體素質、營養供給、組織能力和我們不是一個檔次的。和體育系學生們一起訓練了幾次，龔先生給我們的指導讓我們茅塞頓開；比如二三聯防、全場緊逼、帶球突破、阻擋犯規等，各種各樣的戰術讓我們眼花撩亂，原來打籃球還有這麼多的學問。和體育系學生的比賽當然是一邊倒，他們以大比分獲勝。

我當時也有一米八，但體重只有五十二公斤，典型的竹竿身材，球技也是初學，和大家一起練球，就是為了忘記一天農活的勞累；和鄰村打比賽的時候，我總是坐在板凳結尾最後一個位置。

幾個月以後接到縣裡通知，要舉行農民籃球賽，就是以自然村為單位，村民組成球隊；初賽打八場，積分最高的八個隊到縣裡複賽爭冠軍。那時村裡有一個退伍軍人大李回鄉務農，他人高馬大，肩膀很寬，身高一米八五，體重一百多公斤，理想的中鋒身材；只是他從來沒有打過球，我們就和他一起練習，大李進步很快，站在籃下像一尊鐵塔，是我們防守的利器。

縣裡聯賽初賽我們村隊七勝一負，小組積分第一，那個成績讓我們高興得不知所措，激動萬分。球隊準備去縣城複賽，一行人乘著村裡的拖拉機顛簸了三十公里到了縣城，住進縣府招待所。吃飯饅頭米飯不限量，菜裡還有肉，那些日子著實讓我們享受了一陣子。

複賽的八個隊人才濟濟，我們打得很艱苦，終於通過前兩輪進入冠軍賽。決賽的對手也是以知青為主的田村隊，他們的隊員有幾個是我們原來中學聯賽的對手學校學生，沒想到在農民聯賽又成對手。我們那兩個原校隊的主力更是磨刀霍霍，只想奪冠。

整場比賽你來我往，高潮迭起，主力陣容更是超常發揮。下半時還剩三十秒，比分是五三比五三打平；大李防守中搶到籃板，一記長傳給在前場的前鋒小王，上籃得分，我們隊五五比五三領先。還有十二秒，對方主力運球過半場後急停跳投，絕殺未中，當時我的心臟都快跳出胸膛。大家歡呼著，跳躍著，分享來之不易的勝利。

一年多以前連籃球場都沒有的村落，苦中作樂，居然能夠贏得縣聯賽的冠軍，心裡真的很開心。最實惠的是縣招待所慶祝聯賽結束，晚飯招待有紅燒肉，讓我們吃得和贏得冠軍一樣高興。

湖人隊重贏冠軍固然讓我們球迷欣喜若狂，但和當時自己的球隊贏得冠軍的心情，還是沒法比的。每次想起當時的情景，至今仍舊興奮不已。