《老照片說故事》師生餃子情

學生齊聚在作者家中包餃子的照片。

看到我從台北南下高雄任教的第一班導生，在我家包餃子的照片，不禁墜入時光隧道；記得當年為了連絡師生感情，除了透過周記書面輔導，或個別談話開導，也藉著在班會教唱英文歌曲、帶學生出遊，甚至請學生來家裡包餃子。

那天正好學生奉派到中正文化中心開節慶大會，我邀請他們開完會，走到在文化中心旁的我家包餃子，所以她們都穿著軍訓服。

前一天我買好食材，餃子皮 、大白菜、蔥薑和絞肉。她們一來，洗菜、剁菜、調餡分工合作，邊做邊聊自家的餃子，欣賞評論誰包的餃子最有賣相，取笑初學者包的餃子怪樣，揭露任課老師或同學的趣聞，或各言爾志；就這樣談笑風生，度過難忘的一天，也讓我更了解每一個學生。

她們高二時，愛合唱的我積極指導她們準備合唱比賽，除了幫忙挑自選曲：美國 民謠「山谷中的燈火」，還不厭其煩分部教唱；沒想到比賽前一天，腹中的兒子提前報到，我未能給她們面授機宜，深感遺憾。幸好她們非常爭氣，一舉奪得冠軍，還特別派代表到醫院給我報佳音，並看望新生兒，就是照片中坐在我懷中的小男孩。

十二年前我跟她們搭上線（LINE），她們興奮地頻頻來信，甚至來電，與我暢敘別情；不絕於耳的鈴聲讓兒子嘖嘖稱奇，沒想到我的手機 信息比當醫生的他還多。不久外子臥病，剛開始用手機的我不曉得使用靜音，鈴聲頻傳，不堪其擾，只好暫時退群。

去年外子過世後，我跟她們重新聯繫上，沒想到人事已非，聽說歷經幾番選舉的藍綠廝殺，很多對政治激進的同學陸續退群，加上有人英年早逝，群組已經所剩無幾。

特別遺憾的是，去世的一個是才女，一個是美女，竟都因遇人不淑尋短輕生，多麼希望當她們心灰意冷時，我能有機會如當年勸勉她們：「活得痛快就是最好的報復。」