鐘鼓樓是鐘樓和鼓樓的總稱。古代沒有時鐘或時鐘未普及，中國 計時靠日圭和漏壺（晝漏和夜漏）；建造鼓樓和鐘樓的目的是敲鐘或擊鼓報時，鐘樓設有大鐘，鼓樓設有大鼓和小鼓。鐘鼓樓一般多建在城區中心，敲鐘擊鼓聲響徹百里，百姓的日常活動靠官府的鐘鼓聲報時來安排。

既然同是為報時所用，因何既建鼓樓又建鐘樓？原來不管「晨鐘暮鼓」還是「晨鼓暮鐘」，敲鐘擊鼓都有程式。漢蔡邕《獨斷》記：「鼓以動眾，鐘以止眾。夜漏盡，鼓鳴即起；晝漏盡，鐘鳴則息。」說明漢代報時是「晨鼓暮鐘」制。唐代實行「晨鐘暮鼓」制，鐘鳴開城門，萬戶活動；鼓響關城門，實行宵禁 。白行簡的《李娃傳》載：「久之日暮，鼓聲四起。姆曰：『鼓已發矣，當速歸，勿犯禁！』」提醒鼓聲一響趕快回家，不要犯宵禁。

清代原規定鐘鼓樓晝夜報時，乾隆後改為只報夜裡兩個更時，鐘鼓樓十九時「定更」先擊鼓後敲鐘，提醒人們該睡了，二更到五更只敲鐘不擊鼓，清晨五時「亮更」再先擊鼓後敲鐘提示起床，由兩個更夫分別在鐘樓和鼓樓上執行任務。

甘肅酒泉鐘鼓樓是具有代表性的鐘鼓樓之一，原是東晉穆帝永和二年（三四六年）在前涼（東晉十六國之一），由酒泉郡太守謝艾主持下修建的酒泉城（時稱福祿縣城）的東城門；明洪武二十八年（一三九五年）開始擴展城垣，東城門被原樣保留，城門基座呈方形，周長達百米，台基中央建有下大上小的三層方塔形木樓，木樓上放置大鼓成了鼓樓。

後來駐有戍卒巡邏打更、防寇報警，改稱「譙樓」，隨著城區的發展擴大，明後期演變成了酒泉城的中心。光緒三十一年（一九〇五年）重修鼓樓時增設了大鐘，鼓樓成了鐘鼓樓。

鐘鼓樓的券門穿通東南西北四條大街，四門額題分別為「北通沙漠」（內蒙古西南巴丹吉林沙漠）、「南望祁連」（祁連山脈）、「東迎華嶽」（西嶽華山）、「西達伊吾」（新疆哈密）。東西兩面二樓分別高懸「聲振華夷」和「氣壯雄關」木匾，與長城西端的嘉峪關遙相呼應。

一二七〇年前後，義大利 造出機械式時鐘，至一九二〇年，二十四小時誤差精確到千分之一秒的機械鐘問世；自一九三〇年代起，民眾活動不再依賴敲鐘擊鼓報時，鐘鼓樓成了重要的歷史遺跡。現在的酒泉鐘鼓樓四面安裝了照明，晚上的燈光可照射到每個角落，進入眼簾的猶如一座金碧輝煌的宮殿，美不勝收。