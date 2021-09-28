所謂路人乙，通常指的是影視中不起眼的角色，也就是跑龍套的；在現實社會裡，就是等閒之輩，在我一生中，曾多次充當過路人乙。

上世紀抗戰時期在陪都重慶時，為鼓舞士氣，各界都有愛國話劇活動，我就讀的小學亦然。當時我大約八歲，因為調皮又鬼靈精怪，編導「茶館」一劇的唐老師給我擔任兩個角色，一是主角，一個橫行霸道，滿口「八個啞奴」的日本兵；另一個角色，就是哈腰逢迎的沖茶店小二。長達四十分鐘的劇情裡，這個小二像個啞巴，亮相只不過三、四次，這就是我第一次充當路人乙。

在台灣 時，眷村裡有一個頗具規模的戲台，主要表演項目是京劇，團長朱道友伯伯是我家的鄰居，他聽我常在家吊嗓子，想收我為徒，父親因重視讀書而婉拒。

有一回，演員突然生病的緊急情況下，我被朱伯伯拉去跑龍套，至今記憶猶新。鑼鼓一響，我雙手執著大旗尾隨三位老資格的龍套魚貫出場，因我個子矮人一大截，引起台下一陣爆笑，這龍套之外的龍套，當然也是路人乙了。

數年前某個炎炎夏日，我在洛杉磯 乘坐銀海號郵輪去南極尋奇，途經墨西哥 的渡假盛地普爾托瓦拉塔；到一個海邊，遠遠看到一座半裸的美人魚大理石雕像，一時興奮奔去。因為雕像逼真可愛，我忘了分寸，唐突地用右手摟著她的腰，臉頰貼在她的酥胸旁，同時伸臂向空引吭高歌。

因為身在墨西哥，我唱的是該國懷舊老歌「深深的吻」(Besame Mucho) ，才唱到第四句：「我好怕今夜之後就會失去你」，就有人用西班牙語大呼：「朋友！你……真聰明而且好棒啊！」

原來有一個約二十餘人的電影團隊在樹蔭下休息，向我喝采的想必是導演，在他委婉的徵詢下，我答應充當他劇本之外的路人乙。十多分鐘的取鏡結束，因為我當時的行頭滿體面的，淺藍夏威夷衫、筆挺白長褲、光亮黃皮鞋，他覺得十分滿意，立即要他助理給我一疊墨鈔。我禮貌地順口遛了一句西班牙話：「非常感謝，先生！」但搖手婉謝了，並且表示引以為榮。

當時我家住在距洛杉磯西邊不遠的西柯威納，公寓裡的副經理是五十開外的墨西哥婦人。有天我前去洽事，她笑嘻嘻向我豎大姆指，用英語說，在一部最近上映的墨西哥新片裡看到我了；我開門離開時，她在背後又補上一句：「你可真夠調皮的！」出乎我意料的是，從此公寓裡的所有墨西哥人遇到我，都向我親切點頭。

其實，路人乙就好比紅花綠葉旁邊、捲曲如鬚的藤蔓，常春於自然界，就連畫家，料想也不會忽略這末了的一勾一筆。