《老物件情懷》二姨的拼花毛毯

二姨的拼花鉤針毛毯。

我有一條俗稱「祖母方塊」的拼花鉤針毛毯，是二姨六十多年前鉤織的，它曾經兩度飄洋過海，如同二姨漂泊的一生。

四○年代末，二姨由金陵女子神學院選送到美國耶魯大學 深造。五○年代初，二姨從耶魯大學哲學研究所畢業後，順利在美國找到工作。當時，中國華東地區的十一所神學院合併後，定名為金陵協和神學院，急需教職人員，請二姨回國。

二姨早年離開廈門四處求學，鮮少回家，留美後，多年未見外祖母；她歸心似箭，急忙整理行裝並帶上這一條花了數年鉤織的毛毯登船回國。當輪船行經菲律賓馬尼拉時，二姨與遠嫁菲律賓的大姨相會，大姨帶來當地神學院的聘書，薪金為每月二百美元，遠高於國內八十元人民幣的薪水，但二姨執意報效母校，婉絕聘請。

誰知回國後，政治運動不斷，鎮壓反革命、三反五反、公私合營……，到了一九五七年又開始反右運動，金陵協和神學院也先號召師生大鳴大放，隨即展開嚴厲的批判鬥爭。神學院共有教職員工五十名，按照中央百分之五畫定右派的比率，兩名教師先後被定為右派，全院上下人心惶惶。這時當地宗教局局長到神學院作政治報告，他的講話更令二姨心寒，「皮之不存，毛將焉附，帝國主義這個皮在中國已經不復存在了，你們宗教這個毛，還有留下的必要嗎？」

神學院存在無望了，師生們得到消息可以去新疆勞動，這對在政治運動中驚魂未定的師生來說，不啻為一條生路。但新疆離南方濱海的廈門太遠了，更不幸的是，年近古稀的外祖母爬木梯採葡萄時不慎摔下，臥床不起，她殷切盼望二姨能回家。於是，二姨懇請校方讓她回廈門自謀生路。

二姨帶著隨身衣物和這一條毛毯，回到闊別多年的家鄉；廈門遠離京城，二姨的到來並沒有引起人們的注意。她成了一名家庭婦女，與外祖母共同生活。

小時候的寒暑假，我常跟著媽媽去廈門，二姨雖然不苟言笑，但生活極其規律，喜歡獨自在房間裡讀聖經。她的房間雖小，但乾淨整潔，有一天我走進她的房間，一眼就看到床上的拼花毛毯，漂亮極了，我盯著毛毯上的一朵朵花兒數了起來。二姨告訴我，這些小方塊的花朵都是用零碎毛線鉤成的，再按不同順序將花兒拼接起來。

原來，在耶魯讀書時，二姨和許多朋友參加贈送暖衣的傳統活動，「我們常編織帽子、圍脖送給需要的人，剩下的零碎毛線扔了可惜，大家都給了我。我鉤出一朵朵不同顏色的方塊，後來，我又買了幾團綠色毛線，拼織成了這一條大毛毯。」二姨一邊撫摸著毛毯，一邊回憶美好的留學歲月。

沒過幾年，文革爆發，造反派強占樓下的住房，他們得意地發現，住在樓上的二姨曾留過洋，還在神學院任過職，認定「美帝國主義的毒蛇就在我們身邊」；二姨被掛牌遊街批鬥，紅衛兵還把禮拜堂的聖經及屬靈書籍堆在教會廣場上焚燒，逼迫信徒跪在火堆旁，二姨也不能倖免。受盡凌辱的二姨為了相依為命的七十九歲母親，硬熬了過來。

十年動亂後的一九七七年，已九十的外祖母作出驚人決定：她要帶著二姨去美國，讓二姨老有所依。在美國的三舅遵從母命，立即申請外祖母和二姨移民來美。

當時中美尚未建交，只能先到香港 ，再向美國駐香港總領館申請。從廈門到香港，得先搭火車到江西鷹潭，再轉車去廣州，然後經由深圳羅湖出關至香港。路遙遙，行不易，七十歲的二姨在整理行裝時，一減再減，最後把這條心愛的毛毯留在國內。

八年後，我帶著二姨留下的這條毛毯也來到美國；二姨獨自住在老人寓所，我們常去看望她。她的住所還是那麼整潔、生活依然規律，每天除了讀經禱告、參加教會活動，就是在敞亮的房間裡飛針走線。她鉤了一頂頂冬帽、一條條圍脖。「再鉤條拼花毛毯吧，太好看了。」我建議，「不，鉤毛毯太花時間，」二姨指著牆角一大筐五顏六色的毛線，「這是剛剛送來的，我得加緊編織，織完這些毛線，就有更多的人收到溫暖的禮物了。」八、九十歲了，二姨還樂此不疲，鉤織許多圍脖和幾百頂冬帽送給素昧平生的人，無私奉獻她的愛。

二姨九十六歲安息主懷，與外祖母一起長眠在紐約市郊。我珍藏著二姨的這一條拼花毛毯，看著它，常常想起二姨，想起她動蕩的一生和幸福晚年。