我出生在蘇北農村小集鎮上，開蒙識字時讀的是私塾，適逢日寇入侵，上學也就時斷時續，兩年時間四進四出。私塾裡實際上只有兩門課程，一是背四書，二是練書法 ；寫字又分大楷、小楷，每天將習字本交上去，塾師就在本子上審閱。寫得好的字，就畫上個紅圈圈，太差的就打個叉。幼兒寫字從描紅開始，稍晚要臨帖，我大楷臨的是柳宗元的玄秘塔碑，小字臨的是「星錄小楷」。

在私塾裡，很多時間要用到筆、墨、紙、硯，即所謂「文房四寶」；通常每隔十天半月，就會有小販來推銷這些易耗品。他們拎著個旅行袋，進來後就將商品攤到桌子上；湖筆徽墨最為有名，湖是浙江湖州，徽是安徽徽州。最熱銷的小字筆叫做「狼毫小楷」，黑墨用得最多的是「金不換」，大小與成人食指差不多，上面有這三個燙金字。賣文具的小販一來，小孩們總是興高采烈圍著觀賞、評論和選購。私塾裡日子太單調枯燥了，大家趁機輕鬆半個時辰。

我家上一輩有讀書人，舊櫥櫃裡總能找到些筆墨紙張，所以能省下幾文錢。後來改讀小學，寫字全用鉛筆，就要花錢買了。當時家中已經三餐難以為繼，所以使用鉛筆極小心、節省；每枝鉛筆用到一、兩寸長，手不好抓時，就用一段竹枝接在後面，直到將鉛芯用完。當時大家用的都是上海產的三星 鉛筆，價錢便宜但品質差，有時筆桿會裂成兩半，只好用細線紮緊。如果遇到筆芯在筆桿裡面滑動，就要在上端頂住，並注意不要弄斷筆芯，造成損失，處理起來特別麻煩。

鋼筆又叫做自來水筆，不但使用方便，更是有文化、有身分的標誌。五○年代以前，鄉下人還是以中式服裝為主，教師、醫生，以及商店裡的老闆和店員，一年四季離不開大褂子，有些人在頸下衣襟上掛一支鋼筆，更顯得是經常寫字的文化人。

鋼筆的價錢要比毛筆、鉛筆貴多了，所以我從小學到初級師範，從沒有想到要去買。直到一九四九年春天，小學同學毛君送給我一支「新民鋼筆」，我才算有了自己的自來水筆。毛君當時在本鎮上做棉花換紗的生意，也就是用一斤棉花，從紡紗的農婦手裡換回七兩紗線，再用六兩半的紗線，向大商販那裡換回一斤棉花，所以賺取的真正是蠅頭小利。買這一支新民鋼筆的錢，或許要做上幾十筆生意才能賺得。

儘管以後用過更貴的金星和派克鋼筆，念念不忘的還是這支友情深深的新民鋼筆。