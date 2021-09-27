聖雄甘地說過貧窮是非常殘酷的暴力，中國 和印度都是地大人多、食口繁重的窮國，甘地這句話是入木三分的悲壯哲言；在貧窮暴力下，什麼殘酷的事都幹得出來，什麼悲慘的事都會發生。生命是天賜無價之寶，豈能任貧窮橫行摧折？我回應甘地先生在天之靈，人窮志不窮是強有力的抗暴對策，這是我童年的經歷，故能娓娓道來，說出以下抗暴故事。

我是抗戰寶寶，出生在廣東省廣州市，某日鬼子飛機在我家附近，拉肚子似地墜彈；母親收拾細軟要帶我去防空洞，唯恐再也回不來，緊急之中叫三叔替我照相留念。此去果然回不來，只好到家鄉興寧縣，經歷抗戰和內戰的兵荒馬亂十二年；內戰結束後，我們父子倆為了避秦，逃入葡屬澳門 。

離鄉背井生活無著，我父親靠友人救濟，我則餐風露宿擦鞋為生；如風和日麗，吹來幾個穿鞋的客人，沒有一碗飯也有半碗粥可充飢，如颳風下雨吹來幾個赤足客人，我拿什麼果腹？人餓瘋的時候連老鼠都是糧草，狗急會跳牆，人急會跳太平洋。

餓極了，我跑到合法麻將館門口站崗，看不到飯碗，看看麻將桌上花花綠綠的鈔票，聯想到數元一碗的叉燒飯，垂涎欲滴，光嚥口水也可三分飽。晚上公共足球 場邊就是我與蚊子兵戎相見、一簾「憂」夢的歸宿。

某日有一賭客在門口數錢，銅錢掉落一地，我幫他拾取，交還給他時，他很豪邁地說：「不用還，錢認不得人，在誰的手上，就是誰的。」母親小時庭訓過，餓死事小失節事大，我還給他後掉頭就走，走了一段距離，他把一個銅板凌空丟過來說：「靚仔去買個波蘿麵包食啦！」食人的嘴軟，至今想起來都有點失節的感覺。

此事後我靈機一動，走進麻將館和老闆商量，為他們早午晚掃三次地，不必人工；老闆說好呀：「那你口渴時，大茶桶茶隨便喝。」賭友們用銅板頻繁，漏網之魚掉在地上是在所難免，銅板認不得我、我認得銅板。只要心專石穿，天無絕人之路，每日拾個一元八角，靠隔夜麵包，勉強足夠餬口。

又某日，我發現賭友十個有九個抽菸，一嘴含菸找火柴又忙著看牌，應付得手忙腳亂；有一客人香菸一直含在嘴上無火，我見狀把身上的火柴遞過去，賭友一陣吞雲吐霧後，連說靚仔醒目，不給一毫，也會給斗零。雖杯水車薪，積少成多，也好過無。

路是人走出來的，運氣來時柳暗花明又一村，沒有康莊大道，也有旁門左道，靈光起來中馬票都有可能。後來我又發現，有一個贏很多錢的客人，銀包放不下現鈔，找伙計要錢袋，生意忙人過不來，賭客著急那麼多錢沒處收；我順手把身上的小外套脫下，遞過去說：「這個給你當錢包。」他把錢包好後，一句「又是你這個靚仔」。他問衣服多少錢，我答不要錢，教會送的；他乾脆給我十元港幣，要我去吃碗蛋花湯叉燒飯。天啊！吃隔夜麵包，夠半個月口糧。

人行運時，條條大路通羅馬，我向貧窮挑戰，拚得遍體鱗傷，得來盤中飧，粒粒皆辛苦；後來為了學得一技之長，當學徒去了。窮是可以反抗的，窮則變，變則通，只要不是天災，人窮志不窮，肯拚餓不死；如今年屆古稀還在「百年樹人」喬木下納涼，為我的人生舞文弄墨，寫下童年抗暴史詩。

近年大陸積極推行抗窮運動，良策德政，但願有所成；我有一些微不足道的反窮經驗，做法不足取，但精神可佳。希望大陸當局百尺竿頭再進一步，為窮苦同胞，早日解下倒懸之災，祝福他們。