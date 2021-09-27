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打「絕育針」的風波

阿馬

上世紀九○年代初，大陸全面執行計畫生育，例如為已婚生育的人士結紮上環等；當時，我在福建閩北一小縣鎮中學任學校負責人。

一天，我在學校辦公室值班，透過窗戶，見幾個學生家長模樣的大人急急忙忙衝過操場，奔向幾個上課中的教室，分別押出幾個學生，再趕往校門跑，我趕緊出來攔住幾個。我認出都是學生家長，拖著的學生都是寄宿生，住周邊幾個偏遠山鄉，我們還下鄉家訪過。

我把他們都請到辦公室，問他們發生什麼事？一名男家長就忿忿不平地說：「要紮要上環找我們家長就夠了，怎還要給孩子打絕育針，讓我們斷子絕孫。」我有點懵，什麼「絕育針」？沒聽說過，計生工作中沒這詞啊。

幾個家長嘰哩呱啦地訴說，我終於聽懂了。據他們說，縣醫院組織了一支隊伍，近日將到各個中小學給學生們打一種針，打了就不會生育了。還說鄰邊的幾個縣都打了，今天他們無論如何都要把孩子領回家，真要打，書也不用讀了。

我想起大半年前福建日報登過的一則消息，說是福州周邊的幾個縣謠傳政府派醫療隊下鄉給學生打針以阻止生育，實際上是有醫生到學校給學生打防疫針；然而謠言傳得很快，不少鄉鎮學校學生離校的不少，要有關部門做好工作，讓人們不信謠傳。

我趕緊向學生家長說明謠言的來處，並告訴他們，學校近幾年沒醫療隊打針，近期也沒有，防疫針在孩子幼兒園時就打全，我勸他們放心回去。雖然他們都熟悉我，仍要我保證不打針；我鄭重答應了，這群家長才離開了，沒帶走孩子。

我當即派了幾名老師巡視校園，見到家長進校，馬上迎到辦公室，並聯繫教育局和鎮領導匯報此事；下來幾天，學校阻止了幾波家長領孩子回家的事件。教育局也通報了幾起類似事件，鄉鎮也派人下村闢謠，這風波鬧騰了幾周才完。

後來，在地區辦的校長培訓班上與鄰縣的校長們交流，才知道他們也在那段時間遭遇了相同的事，都是家長聽說周邊縣鄉給學生打絕育針，紛來學校拖孩子回家；有的鄉下學校寄宿生多，學校竟然空了大半。一個靠近鄰省縣鎮的校長說這謠言也波及鄰省，他們學校風波停歇後，旁鄰的外省鄉鎮也發生類似的事，成語「三人成虎」說得應是這情景吧。

絕育針謠言的產生，應是緣於當時人們對計生計畫採用的種種政策和措施的恐懼。謠言是以福州周邊的鄉縣為圓心，像波浪般向東南向西波及沿海各縣，向北波及閩中閩北，所以，謠言大半年後才傳到這兒。

流傳此類謠言的多是偏遠鄉鎮，我每年都回老家福州過年，也沒聽過這事，工作的縣城也沒傳言。現在想，也許這值得社會學家研究吧。

教育局 工作 防疫

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