《老物件情懷》品德評語

作者初中二年級的成績報告單。

發現一張初中二年級的成績報告單，語文與政治課成績較差，數學成績好一些；報告單上有班主任、教導主任、正副校長的印章。一張是班主任在上半學期末寫的品德評語，我們班上有四十三位學生，若班主任給每個學生寫三百字評語，總共要寫一萬二千九百個字！現在的老師會給每個學生在學期末寫品德評語嗎？看到這些我肅然起敬，我懷念老師，懷念「德智體」全面發展的教育 制度。

我在二○一三年「上下古今」版寫過一篇「培進中學的老師」；由於這個中學的教師都是民國遺留下來的文人，學校的德育偏向儒家思想，在共產主義教育大綱體系下，混入老師的舊思想很多。例如「忠孝禮儀」、「為父必慈」、「為子必孝」、「以政為道，道之為德，君子懷德」以及「路不拾遺，目不斜視」、「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」等，這些典故幾乎每學期聽到老師「順便」給同學說說。

現在的學生可能聽不到這些典故了，籠罩滿校是「考分」、「名牌大學」、「掙大錢」。

與現在部分老師不認真上課，下課收錢給學生補課的情況相比，那時候沒有課後補習班，看我的成績報告單與老師品德評語顯示，課餘的生活是下廠下鄉勞動；在下鄉勞動時，班主任還鼓勵男生跳到小河裡去洗澡游泳 ，培養勇敢並鍛鍊身體。評語中「少年宮的連長工作 也能認真執行」，指每周有二天課餘時間，帶領部分同學去少年宮當義工，維護秩序。

老師在品德評語還批評道：「遇到困難，有時候沉不住氣，性情顯得急躁，犯打同學錯誤。」看到這裡很慚愧，我記得與同學打過架，那天正好數學考試，打架後，老師把我叫到辦公室批評一番，讓我面壁思過，還「惡狠狠」說：「不認錯，不能參加考試。」大約在辦公室站了十五分鐘，老師見我急得快哭出來了，手一揮：「考試之後，再找你家長！」我考試遲到二十分鐘，一小時十分完成答卷，提前半小時走出課堂，成績一百分。事後，這位老師在我卷子末端寫了「虛心使人進步，驕傲使人落後」，在老師的眼裡，「品德」教育永遠放在第一位。

暮年回顧「過到困難，情緒急躁」，我一生沒有改正，涵養很差；四十年工作經歷，不會在領導、老闆面前永遠說「yes」，而是常常說「no」。遇到困難沉不住氣，埋怨、發火，但不會陽逢陰違，當面一套背後一套；幸好做事一貫認真負責，「三好學生」、「五好工人」、「先進工作者」的獎狀拿了十幾個。不上領導老闆家門，不討好他們，但記著與感激他們對我的好，返國回上海默默去老師與報社領導墓地獻花鞠躬，深深懷念老師與領導對我的培養教育。

我的一生大概也就這樣了，回憶之餘，希望平安健康過完一生。