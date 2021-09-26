在我還不知道什麼是「靈魂」的時候，就遭逢了觸及靈魂的大革命。那年我小學五年級，學校停課，說是人人都要造反鬧革命；我太高興了，說實話，什麼叫「造反」、「革命」我也不知道。

革命洪流滾滾，我被推著踉蹌前移。一天，我在家裡玩，有人用拳頭敲門「咚、咚、咚！」來了三、五個穿軍裝、左手臂套著「紅衛兵」袖章的六年級學生。其中有一個扯著嗓門嚷：「明天召開紅衛兵團成立大會、還有批判全校牛鬼蛇神大會，你必須參加！」「我是紅衛兵兵團團長！你老實點，惹我不高興就批鬥你！」

第二天我到學校一看嚇了一跳，學校變得認不出來了；乾淨整潔的教學大樓貼著橫七豎八的標語、彩旗圍著操場中央搭起的「主席台」，橫幅寫著「橫掃一切牛鬼蛇神」，特別醒目。

教學大樓方向傳出大動靜；一堆人戴著高帽，胸前掛著牌子，這些我愛戴的老師怎麼全成了牛鬼蛇神？他們一邊向批鬥台走，一邊敲著手裡的破鐵皮水桶、畚箕，嘴裡喊著：「我是牛鬼蛇神！我是反動學術權威！我罪該萬死……」什麼師道尊嚴全沒了。我至今還記得那個紅衛兵兵團團長，手裡拿著煤球，狠狠地往數學老師嘴裡塞，嘴裡罵罵咧咧：「就是你讓我留級。你這個黑心鬼。」

疾風暴雨 的「破四舊」在小區展開，大學老師所珍愛的書籍都被當成「四舊」，外文書更是「大毒草」。記得平日去同學家玩，他爸爸的書房是不讓進的，只能在門口看看裡面滿滿當當的書架，如今全被紅衛兵抄出來，裝上大卡車，開出小區揚長而去。

小區每天都有我弄不明白的事。八號樓的馬教授家，被大學來的系紅衛兵兵團抄了個底朝天，還抄出了「變天帳」：當年八路軍給他家寫的一張借條「借大洋五元，可去蘇維埃中央銀行兌換」。孫教授家被抄出一本他的語言學著作，裡面有英文例句：「我喜歡大山，更喜歡森林。」紅衛兵揪著他的頭髮罵：「你喜歡大山，更喜歡森林？你是想去哪裡打游擊？」接著，張教授去世多年的朋友的一張舊照，背面有首詩：「宦海風波太薄情，人間至樂讀和耕，勸君記取東坡句，我被聰明誤一生。」也成了不願意革命到底的罪證。

大革命不知道何時了，我就這麼「賦閒」在家，成了「三等公民」。媽媽說，我每天起來就是等吃早飯，吃了早飯等吃午飯，吃了午飯等吃晚飯，這樣下去怎麼辦？

有一天，聽見爸爸媽媽聊天，隔壁的老王「福從天降」；學校的勞改隊隊長把老王叫去，說是從明天開始他不用勞改，到北京 去執行一項光榮艱巨的任務。

我看見老王穿得很神氣，提著行李箱，一改每天去勞改隊的畏畏縮縮，上了一輛擦得鋥亮的小汽車。過了一段時間，又聽見爸媽說老王回來了，說是去北京給接班人夫人上英語課，為出國訪問「培訓」外交禮儀，全國挑出四個頂尖英語權威，輪番給夫人上英語課。四個老師天天換著法子，就是沒有進展；二十六個字母、四十八個音標，不是夫人學不會，是四個飯桶老師沒本事。由於老王沒能完成任務，繼續回學校勞改隊。

從爸媽口中還聽到的另一件事。對面樓裡的老諸葛，說是去「培訓」外事接班人，也是去教英語。當他一走進課堂就傻眼，一群造反積極分子，西瓜大的漢字不認識一擔。一周教下來，老諸葛筋疲力盡，但是一點也沒有教會接班人。

老諸葛一籌莫展，天天回家喝悶酒；一天他在沒有被抄去的書堆，找到一本用上海話注音的英語小冊子，是解放前上海租界裡人力車夫、擦皮鞋等人與老外打交道討生活必備的「洋涇浜英語」。

第二天，他信心滿滿走上講台開講：「英語很好學的……走就是『狗』，走狗的狗；一塊美金就是『穩帶路』，就是工人階級穩穩帶好路；謝謝是『三克油』。」「你們個個都是天才，急用先學，立竿見影。」

學習結束，老諸葛絞盡腦汁出考題，既要看得出「水平」又要「考得」風光；他終於想出翻譯小紅書裡其中的一段，這個誰都會「抄」，不知道的人一看，難度很大，有水平。考試結果皆大歡喜，謝天謝地，老諸葛終於沒再回勞改隊。

一晃幾年就過去了，學校要我們返校發中學畢業文憑；我實在想不明白，一天書也沒有讀過，教科書什麼模樣也沒有見著，突然拿到了文憑，成了「知識青年」。

一天，爸媽找我談話；媽媽說，居民委員會現在是革命委員會的張主任，提到我現在是知青，要到最需要的地方去，「我們讓你兒子到好地方去，那裡哈密瓜田一望無際，葡萄乾一年四季吃不完，你回去準備一下。」爸爸說：「這是去也得去，不去也得去；今後，人生的路就要你自己走了……。」

在敲鑼打鼓的火車站，紅旗、彩旗飄飄，人山人海都是送行的父母；他們千叮嚀萬囑咐，這個要當心，那個要注意。火車開動了，爸媽向我揮手，眼看爸媽成了站台上的兩個小黑點，我的盈眶熱淚終於流了下來。