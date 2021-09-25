誰的人生沒有迷茫過？我有幸在四十三年前讀大學時，遇到了這樣一位恩師，他是鄭州大學醫學院（原河南 醫學院）病理教研室的趙慶夏教授。

趙教授是江蘇人，一九五四年於南京大學醫學院（原江蘇醫學院）畢業後，為支援河南教育事業，到河南醫學院病理教研室任教。他曾就任基礎醫學部主任，但視官位為輕，教書育人為重；他也曾長期位居河南病理診斷第一人，卻視病材為師，培養年輕醫生為大計。六十年的風風雨雨，在他的顯微鏡下看得是那麼真切。作為趙教授的第一個碩士研究生，我有幸與趙教授同處一個辦公室五年，近距離觀察他嚴於律己的品德和治學嚴謹的態度。趙教授雖然退休多年，但病理科弟子回國探親時都會登門探望，其影響力和人格魅力可見一斑。如今中國 高校一個個淪陷，學術造假，科研弄虛，今昔對比，更覺趙教授的清風怡人。

中國十年浩劫的文化大革命，大量書籍、文物遭毀，學生停課鬧革命，除了課本，竟無書可讀。高中畢業後，我便按規定下農村鍛鍊；二年後遇上一九七七年的高考改革，我翻箱倒櫃找出高中課本苦讀，恨不得把每一頁都嚼爛吞進肚裡，幾個月的臨陣磨槍，終於殺進河南醫學院。一步入大學，我便像撒哈拉沙漠的旅行者撲向清泉，直想把每分鐘都用在學習上；但身處浩瀚的醫學知識海洋，卻搞不清航向，慶幸很快看到了燈塔。

那是第二學期的病理解剖課，趙慶夏老師主講，他往講台上一站，典型的知識分子形象便生動起來；他講課時引經據典，把清朝王清任到墳場和刑場觀察屍體標本，撰寫《醫林改錯》的事例，講述得像偵探故事，使學生深刻瞭解中國病理解剖的起始。這個例子使病理解剖的形象頓時高大起來，使我產生「天將降大任於斯人」的感覺，我確信有知識如此淵博的老師指導，不愁幹不出些名堂來，從此，我便認定了病理。

懷著對趙老師的崇拜，我在學病理解剖格外下功夫，並在畢業前夕毫不猶豫報考趙老師的碩士研究生。這是我人生中第一次在重大問題上自主選擇，義無反顧。考研被錄取後，我如願成了趙老師的弟子，相處下來，我才發現趙老師不僅專業知識雄厚，而且行事處處足以為人師表。

研究生第二年，出國突然熱了起來，我也難以免俗。出國留學需要托福成績，考試雖不怕，但二十五美元的報考費卻成攔路虎。當時的外匯受管制，獲悉由學校申請送省外匯管理局審批，便可兌換美元後，我信心滿滿找到趙老師，請他這位基礎醫學部主任出具介紹信申請；沒料到，趙老師爽快回絕，理由是不能特殊，需等基礎部所有想參加托福考試者一起申請。當時病理教研室、甚至基礎部的許多教職人員都有些怕趙老師，這種怕，可能更多的是敬畏。

趙慶夏教授不僅對學生嚴謹治學，擔任基礎醫學部主任，對屬下教師更是如此。他十分崇尚清華校長梅貽琦的信念：「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」他希望教師不僅有教學之名，更要能行育人之實。為此，他提倡開辦多種教師培訓班，教師互相觀摩教學，鼓勵年輕教師多讀外文雜誌和書籍，及時掌握專業領域的前沿動態；在他的帶動下，教師鑽研的風氣漸盛。

一九八六年三月，政府決定恢復高等院校的職稱評定，這是文革以來全國高校的首次職稱評定，如同軍隊的授銜，讓人萬分期待；二十年來累積下來的一大批教師，人人都想盡快褪下千篇一律的「教員」長袍，換上講師、副教授和教授禮服。不料，趙教授在學校職稱評定小組會議上，力薦通過考核晉升，以確保晉升教師的質量。此消息如同油鍋中的水滴一樣炸開了，大家本以為由會議討論就能通過的簡單程序，被趙教授一句話給否決了。

考試從來都是考學生，如今卻要考老師，不僅需要花費很多時間和精力復習，萬一考不過，除了丟人、還有可能交出教鞭。於是遊說的人絡繹不絕，反對甚至謾罵的聲音也充斥校園，趙教授也明白此事關係到教師們甚至其家庭，但他更懂得老師質量的高低，與莘莘學子的命運攸關；所以，他抱定「我不入地獄，誰入地獄」的決心，在其位、謀其政，寧願被罵，不願受良心譴責。

一天早晨，他照常打開辦公室的門，發現門縫下有個淡褐色信封，打開後跳出兩顆黃燦燦的子彈，像是硬著脖子示威。八○年代中期，中國的槍枝彈藥管理十分嚴格，能弄來子彈，不僅說明此人力量頗大，而且對趙教授的怨恨之深。就連前來查案的警察也感嘆道，當年陳毅出任上海市長時，也才收到一顆子彈，如今趙教授卻收到兩顆。

畢業後留校，我不知不覺模仿著趙老師教書育人，後來出國讀博並考取醫師，也沒忘趙老師的教誨，認認真真做事、踏踏實實做人。三十幾年來我一直從事病理工作 ，雖無大建樹，但已盡自己所學，回饋母校和服務社會。雖然年過花甲，仍以身為趙老師的弟子自豪，此生兢兢業業工作，也算是對自己當初選擇的一個肯定，對恩師的交代。