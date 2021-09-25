《老照片說故事》微妙的國際換日線

穿越國際換日線證書。

國際換日線又名國際日期變更線，是一條起始於北極頂點，沿著經線一百八十度，循白令海峽，閃過阿留申群島，穿越赤道，避開吉里巴斯、薩摩亞兩小國；在斐濟和東加等島嶼東方，美屬薩摩亞西側，到達紐西蘭右邊海域，然後直下到南極的假想折線。

地球經線分為三百六十度，地球依據一根從北極貫穿球體到南極的假想軸心，向著太陽由西向東自轉，每二十四小時旋轉一周，每小時向東運行十五度，也就是所謂的時差。國際換日線就是為了平衡這個左右方向落差問題而產生的。

舉凡乘飛機穿越太平洋的人，在機艙螢幕上的航線 圖中都會看到一條細細的國際換日線，但因身在穹蒼，沒有在地表上的切實感受。

二○一四年九月，內子和我乘坐郵輪 ，從加拿大 的溫哥華經蘇聯到日本，當郵輪接近國際換日線，艙內的電視新聞主播告訴大家這個消息，我們趕緊倚在一個視野廣闊的船舷，目不轉睛地注視海面，很想探個究竟。然而，並沒有異樣，海，依舊是一望無際，無風三尺浪的茫茫大海，偶有幾隻落單的海鳥滑翔於海面上，航行了二十四小時，才離開換日線。我按照當天航行速度每小時二十三哩計算，沒想到飛機裡航行圖中的一條細線，竟然達到八八八○公尺之寬，令我望洋而驚嘆。

船過水無痕，唯一可以見證的，就是船長頒發給每一位旅客，如圖的穿越國際換日線證書，雖然薄薄一張護貝紙，我依然很珍惜。