我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

《老照片說故事》微妙的國際換日線

文、圖／王治國
穿越國際換日線證書。
穿越國際換日線證書。

國際換日線又名國際日期變更線，是一條起始於北極頂點，沿著經線一百八十度，循白令海峽，閃過阿留申群島，穿越赤道，避開吉里巴斯、薩摩亞兩小國；在斐濟和東加等島嶼東方，美屬薩摩亞西側，到達紐西蘭右邊海域，然後直下到南極的假想折線。

地球經線分為三百六十度，地球依據一根從北極貫穿球體到南極的假想軸心，向著太陽由西向東自轉，每二十四小時旋轉一周，每小時向東運行十五度，也就是所謂的時差。國際換日線就是為了平衡這個左右方向落差問題而產生的。

舉凡乘飛機穿越太平洋的人，在機艙螢幕上的航線圖中都會看到一條細細的國際換日線，但因身在穹蒼，沒有在地表上的切實感受。

二○一四年九月，內子和我乘坐郵輪，從加拿大的溫哥華經蘇聯到日本，當郵輪接近國際換日線，艙內的電視新聞主播告訴大家這個消息，我們趕緊倚在一個視野廣闊的船舷，目不轉睛地注視海面，很想探個究竟。然而，並沒有異樣，海，依舊是一望無際，無風三尺浪的茫茫大海，偶有幾隻落單的海鳥滑翔於海面上，航行了二十四小時，才離開換日線。我按照當天航行速度每小時二十三哩計算，沒想到飛機裡航行圖中的一條細線，竟然達到八八八○公尺之寬，令我望洋而驚嘆。

船過水無痕，唯一可以見證的，就是船長頒發給每一位旅客，如圖的穿越國際換日線證書，雖然薄薄一張護貝紙，我依然很珍惜。

郵輪 加拿大 航線

上一則

久盼的闔家聚

下一則

把藝術融入生活 南賢天手作陶瓷傳承文化

延伸閱讀

SpaceX「平民太空團」任務完成返地球 降落佛州海面

SpaceX「平民太空團」任務完成返地球 降落佛州海面
無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運

無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運
豪華郵輪員工限定 「秘密超市」擁各國美食首次曝光

豪華郵輪員工限定 「秘密超市」擁各國美食首次曝光
困希臘2度隔離 郵輪婚慶變監禁

困希臘2度隔離 郵輪婚慶變監禁

熱門新聞

中國科學院院士楊振寧22日參加在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，他的妻子翁帆當天出席穿著一襲紅色洋裝仍氣質出眾。（圖／取自中國自媒體）

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

2021-09-23 11:26
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13

囉嗦惹人嫌

2021-09-19 03:01
吳孟芸／圖

誰可入夢

2021-09-19 03:02
徐至宏∕圖

碼頭情人老

2021-09-22 03:02
愛蓮的父親Mr.Moore（左二）和孫運璿夫婦（右二、右三）合影。前方的小男孩是愛蓮的哥哥，小女孩則是孫運璿的大女兒。（芳華．圖片提供）

愛蓮的故事

2021-09-24 03:01

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏