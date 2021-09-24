《老物件情懷》我的精神食糧

編印成冊的中副選集。

看到書架上的第二層，排列有序的中副選集，應是從第一集至第二十一集，但其中十六集、第十八集、十九集和二十集遍尋不著，可能借出未歸還，有些遺憾。這些中副選集是我思念故鄉的精神食糧。從小學開始，父母就訂閱中央日報和國語日報，希望我們多閱讀提升書寫能力，觀察文章中的啓示。雖然自小到大，作文都是我的最弱項，但我仍希望在閱讀中找到一些光和熱。踏入美國 的第一天，幾本中副選集就和皮箱一起運來，陪伴我，走過對家鄉種種的思念和艱辛的日子。

中副選集第一集是民國五十二年（一九六三年）五月初版；第二十一集是民國六十九年（一九八○年）九月出版。每本選集的最後頁都有貼心的註記「本書如有缺頁、倒裝，請寄回調換」，而定價一直都是新台幣一百元。

「君自故鄉來，應知故鄉事」；來美第一件事，就是和海外的中央日報聯繫，雖在異鄉，仍希望了解家鄉的人情世態。那時的濃縮海外版是每日引頸期盼的精神食糧，使強烈的思鄉之情有抒解的管道。由衷感謝報社對海外遊子的貼心和照顧。

中副選集的出版和每日的副刊，有著很大的差別；副刊只有一天的生命，在人們心目中印象淺淡，如過眼雲煙。編印成冊的中副選集，每本都收錄二十幾篇精采的作品，雖然都是舊材料，但字字珠璣，更能流傳後世。居家防疫 ，有機會再次閱讀選集的作品；以前有印象的，即可聯想起它的枝微末節，保留較深的印象；使人感動的作品，心情會隨著情節發展而活躍起來，再讀時仍令我回味無窮。