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母親上班記

柯華

母親在世時，曾多次當眾炫耀：「我這輩子，也在工廠裡上過十年班。這十年工齡，既為自己掙得一些退休金，也給三兒子換得了工作崗位，真值啊！」在母親去世五周年之際，我又想起母親這一特別遺言，心中禁不住一陣酸：母親十年的班上得好辛苦。

母親上班始於一九七三年，當時，我們七口之家的五個子女、四個禿小子相繼步入頑童與少年，日常時不時向父母討吃要穿，使家裡一度跌入貧窮困苦的溝壑。

母親無奈撇下年幼的小妹、小弟，到街辦小廠上班了。那一年，我十三歲，大弟十一歲，二弟九歲，小妹、小弟分別為四歲與三歲。母親工作的小廠離家三百餘米，我曾到廠門前看過母親幹活，那是臨街一間稍微寬敞的房屋，地上擺放幾張長條桌椅，母親和十餘位婦女（人稱三八大軍）圍坐著糊紙殼和信封。

中午母親匆忙趕回家，給我們熱午飯，陪伴我們就餐，再跑回工廠繼續幹活。母親還曾一度把裁好的紙張帶回家，讓我們三個大小子幫著一起糊，當時糊一個信封給零點八分錢。之後不久，母親每天下班時，又手抱肩扛十套勞保棉衣，家人吃過晚飯休息時，母親開始鎖扣眼、釘紐扣，常常縫到夜半更深，一套棉衣掙得五分錢。再後來，母親工作的小廠改做小五金，我再從廠門前路過時，聽到裡面傳出了「叮叮噹噹」捶打金屬的聲音，母親累得右胳膊曾痠痛好一陣子。

從母親上班之日起，身為家中老大，我每天放學後便照看起年幼的小妹和小弟。我曾領著兩個小不點與小伙伴一起玩耍，也帶著他倆參加課外小組學習，並試著為家人做晚飯，逐漸學會了熬高粱米粥、攥擠酸湯子、蒸玉米麵窩頭……。

熬過幾年艱苦歲月，母親帶回喜訊：街辦小廠畫歸區辦集體企業——第二造紙廠。到新廠區上班後，母親往返行走兩站多地，中午沒時間回家了，便在早晨給我們備好午飯，讓我領著弟妹共進午餐。雖然離家稍遠，但母親還是時常藉機跑回家看望我們；特別是每天下班回家，總要從廠裡帶回一些破損手紙和殘缺書冊，我們幾個子女第一次各自有了心愛的日記本。

在造紙廠忙碌幾年後，我下鄉返城當了泥瓦匠，大弟在父親單位做了鉚工，但中學畢業的二弟工作卻沒出路。就在這時，興起了「頂號頭」風潮，母親聞聽臉上立時樂開花：「我做了十年三八大軍，現在退休，既能領到一些退休金，還能給三兒子讓出工作崗位，真是兩全其美。」

就這樣，母親翌日遞交了退休申請，並在當年金秋時節，告別灑了十年汗水的工廠及工作崗位，讓二弟順順當當接班成為造紙廠一名職工。

四十八歲的母親又回歸家庭婦女行列，雖然有了退休金，但與正常退休人員相比，僅為人家的三分之一。對此，母親卻特別心滿意足：「這些錢，足夠我自己日常生活了。」

退休金 工作

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