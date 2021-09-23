《老照片說故事》交換

作者父親與母親合照。

「交換」是當年紅遍大江南北的明星周璇所演唱的歌曲，算起來應是上世紀四○年代的事了；但是每當回憶往事，腦海中浮現當年情景，卻宛如昨日。這首歌為何與我有關係呢？

雙親出生在民初時代，同為江蘇淮安人，他們的婚姻完全是遵循當時的傳統，憑媒妁之言結為夫婦。家父出身書香門第，寫得一手漂亮蒼勁的書法 ，人人稱讚不已，再加上五官英俊，高個碩長，即使晚年九十高齡，也仍然挺拔帥氣。

家母雖僅受初中教育 ，但容貌秀麗，性格溫婉，女紅手藝無不專精；她的廚藝與裁衣，在親朋好友與鄰里街坊中是有口皆碑，若在現代，她肯定是出色的服裝設計師。

但最特別，也是我記憶最深刻的是，母親擁有一副出谷黃鶯的圓潤金嗓；記憶中，母親甚喜歡唱歌，「交換」就是她經常在家引吭的曲子，不論忙家務，或裁剪縫織，口裡總是唱著：

月兒照在花上，人兒坐在花樹旁，

你教我書，你教我畫，

我報答你的是歌唱。

作詩作畫是你強，唱起歌來我嘹亮，

你的書畫，我的歌唱，

這樣的交換可相當，

這樣的交換，大家不冤枉。

動聽的歌曲之所以被代代傳唱，因爲它可以引起聽眾的共鳴；如今每每回想當年母親唱歌時，這首「交換」正代表她的心聲呀！

父親的書畫，母親的歌唱，真正是名副其實的「交換」，他們鶼鰈情深，一生相愛；雖說距今已過了一甲子，但當年母親臉上流露出的滿足喜樂，在我腦中永遠歷久彌新。可惜我未能得母親的真傳，只盼在夢中能常回味母親的美妙動聽歌聲──「交換」。