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嵇正先的南京保衛戰記憶

郭冠佑

日前臉書跳出回顧去年我參加嵇正先老先生告別式的照片，一年前的天空與現在幾乎一樣，只是人事已非，我也錯愕地發現自己在不知不覺中遺忘了一個老朋友。

嵇正先住在我高中母校的後門附近，一棟我不知經過了多少次、卻不曾看一眼的公寓。高中畢業後過了七年，我才在一次的返校中認識了嵇正先夫婦，當時他們在公園的樹蔭下坐著。

嵇正先少年以前住在南京下關江畔，父親嵇志清是江防部隊營長，他默許十二歲的嵇正先把玩他的手槍。一九三六年，十五歲的嵇正先上初中，與那個時代的許多青少年一樣，傳唱著各式各樣的抗日歌曲；一年後抗戰爆發，接著國軍從上海敗退到南京，嵇正先便與七個同學一同參軍。嵇正先說：「我們年輕人留下來要報國，反正打不過就被日本人殺。」

他們穿上在倉庫裡堆了許久的老軍服，手上拿著只能打出三發子彈的漢陽造步槍；不是每個人都有鋼盔，冬日的南京也不是每個士兵都有棉襖可以穿。他們這批新招募的士兵沒法受到更多的訓練，在城東的空地中只能抓緊時間鍛鍊體能。

許多部隊陸續撤進城內，嵇正先依舊記得，這些軍人彼此見面都問：「你是哪裡？」山東人講：「靠你奶奶的，我日你個祖宗的，出來這一仗打死這小鬼子。」四川人講：「你龜兒子，要去打鬼子了！」廣東人講：「丟你磨的海！」此外，蘇北人說：「哭你奶奶的，我打鬼子打輸！」

很快日軍圍攻南京城，嵇正先所在的部隊一度去支援光華門；光華門是明初的國門，到民國時還剩下一道內甕城。一九三七年十二月九日，日軍的插旗隊一度攻入光華門甕城，第二天就被國軍奪回陣地，但仍是一個不祥的開始。三天後，南京衛戍司令唐生智帶著司令部逃逸，南京防衛正式崩潰。

嵇正先告訴我，當國軍大部隊湧向挹江門的時候，他與幾名地方軍散兵、警察與學生組成游擊隊，躲藏在廢墟與巷弄中伏擊進城的日軍，一直到他們遭遇日軍的裝甲汽車為止。他們只能一面打一面跑，最後傍晚時，跟著另一批潰兵走太平門出城。

晚年的嵇正先回憶，他與六個戰友逃出太平門往紫金山的方向跑，「一路上都是重傷的傷兵，斷手斷腳、奄奄一息的非常多，看了都覺得可憐，但我們毫無辦法。我們在逃出來的過程中也遇到很多難民，都可以聽到他們認識的人是怎麼被日本人殺的，日本人在南京幹什麼，他們彼此都會講。」

嵇正先不久後渡江去六合，加入忠義救國軍南京行動總隊第一大隊，跟著幸運逃出南京的父親打游擊。之後的七年發生許多故事，他曾救援一名美軍飛行員，也曾被日本憲兵拷問，更在抗戰勝利後進入整編七十四師，不過這是另一個故事了。

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