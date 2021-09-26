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憶舊•挑薺菜

霍建明

薺菜，高三、四十釐米，根生葉，葉叢生，葉長圓形或線狀披針形，花白色，萼綠色。薺生長在山坡、田邊及路旁，野生。

薺菜吃起來有一種特殊的鮮味，這種味道像味精，卻絲毫不膩人；像蠔油，卻不那麼濃郁。我喜歡薺菜餃子，吃到胃裡，打嗝都覺得很香，一點兒都不刺激沖人。

《詩‧邶風‧穀風》中說：「其甘如薺。」兩千五百多年前的頂級食客非常推崇薺菜，認為它的鮮味如同菜餚的重要甘甜味，即現在的「第五種味道」。宋代大文人蘇軾認為薺菜有「味外之美」，詩人陸遊也青睞薺菜，寫了《食薺》絕句：「日日思歸飽蕨薇，春來薺美忽忘歸。」

弟兄姊妹雖然現在已兩鬢蒼白了，可只要想到過年和美味，我們都會情不自禁說到薺菜和薺菜餃子。

上個世紀六、七○年代，薺菜餃子要味美好吃，首先是豬肉好。豬幾乎都是農家飼養的，飼料主要是野菜及菜園裡的菜邊子和水塘撈出的「薸薸」，最奢侈是加一點米糠，這樣每頭豬大約一年只能長到一百多斤。而農民一年忙到頭，最大的快樂就是殺年豬，然後家人聚在一起，像《周易‧頤》形容的那樣：「觀我朵頤，凶」。

父親河南永城人，母親是安徽合肥人；河南人過年離不開餃子，母親雖更鍾情於大米飯，但考慮到父親的思鄉情緒，便來了個折中，吃餃子可以，但餃子餡必須是合肥人喜歡的瘦豬肉拌薺菜。由此年年過春節，我家初一早餐的美味「重頭戲」就是薺菜餃子。

因過年發幾斤肉票，肉餡問題基本解決了，但那時縣城裡沒有菜市場，買不到薺菜。父母在一家農村公社衛生所工作，我們弟兄姊妹有挑薺菜的本事；當地農民視野菜薺菜為豬菜，聽說我們吃薺菜就感到好笑。無論當地人怎麼說，我們依舊在放學後或周六、日，拎著菜籃子和帶一把剪刀，蹦蹦跳跳去挑薺菜了。

薺菜喜歡較陰暗潮濕的地方，在屋簷下、大樹旁尋覓，薺菜就能進入我們的眼簾；如在衛生所對面的公社所在地，那兒有一個大四合院，朝東的一面有十幾間宿舍，離宿舍東面不過兩米左右，一片閒散地挨著幾十畝麥地，這閒散地就長有許多薺菜。這塊「秘密基地」，只要不被挑豬菜的找到，或看牛的不到那地方去，蹲下身不到半個小時就能挑半籃子。

挑薺菜剪根有技巧，不能太往上面剪，否則像傘狀的葉子立馬四分五裂；挨地面向下約一釐米左右剪，既能讓根斷，還能帶稍許白根，嫩根也能吃。

最理想的地方，莫過於農民家的菜園，這裡土地肥沃、濕漉漉的，四周有竹籬笆或栽有密集的小樹杈，牛是肯定進不去的，有時湊巧看到，高興極了。

菜地旁自生自長的薺菜，青嫩可愛，一棵大的幾乎有野外生長的兩倍；挑這裡的薺菜，當然要偷偷摸摸的，要是被發現可就惹麻煩了。

回家後，我們先將菜倒院子裡，然後一棵棵挑選，將風吹夾在菜裡的雜草和毛髮一一清除；然後，將菜在大盆裡一遍遍清洗乾淨，洗好後將菜中的水分篦掉。接下來的事，就剩父親將薺菜切碎，放進泥狀的肉餡裡面了。

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