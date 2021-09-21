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《老照片說故事》又到仲秋「蒸月」時

文、圖／秦博瑞
仲秋節前，蒸出「月兒」。
仲秋節前，蒸出「月兒」。

中國地大物博，民風民俗豐富多彩，更有所謂「十里不同俗，五里不同音」之說；在魯東以濰縣為中心，周邊狹小的一片土地上，八月十五有蒸月、拜月、念月之習俗，此俗形成久矣。

仲秋節（中秋節古稱仲秋節）與古代的拜月習俗有著密切關係，距今約有一千多年了，早在《禮記》中就有「天子春朝日，秋夕月，朝日以朝，夕月以夕」的記載。這裡的「夕月」，就是指秋分晚上的「祭月」，也由此可見，古代已有春天拜日、秋天拜月的禮儀。明、清兩代還專門設立了月壇，供帝王將相進行祭拜活動。當然，仲秋節的形成也和「秋祀」有關。

濰縣人所謂「蒸月」，就是用頭遍麵粉（即精粉）和優質紅棗蒸製一種帶手工圖案的圓形食品，層麵層棗，自下而上分為三層。頂層用麵糰搓成細條狀，飾以浮雕式的動、植物圖案和花邊，有樹木、花卉、玉兔、刺蝟、小鳥等，製作精巧細緻，看上去簡直就是潔白無瑕的工藝品。我家二妹瑞琴繼承了母親的心靈手巧，年年仲秋節前，都會蒸出許多人見人愛的「月兒」，饋贈親友和鄰居，當地媒體幾乎年年報導她傳承節俗文化的事蹟。

仲秋晚上皓月當空，闔家興高采烈迎來僅次於過年的團圓佳節；在自家院子裡擺上供桌，首先把買來的月餅和自己蒸的「月」擺在中央，再將時令鮮果石榴、葡萄、蘋果 、紅棗一一擺上；接著在香爐內燒上香，闔家圍桌而坐，以示祭拜月神，儀式完畢後家人即舉行較豐盛的家宴。

各種祭品從供桌上撤下來後，孩子們的重頭戲登場。首先把「月」放進小竹籮裡，蓋上一片鮮蓖麻葉，再插上一炷香，然後擺放在大門外路旁的長桌上，便坐著馬扎開始念起來：「念月了，念月了，一斗麥子一個了！念月餅了，好年景了！念煎餅了，騾子馬子拴一天井了！念扒谷猴（窩頭切小塊煮食，謂之扒谷猴）了，蓋瓦屋樓了！……」

淸脆悅耳的童聲此起彼伏，縈繞大街小巷，全城皆是念月的清脆童聲。如此反覆念道，大約持續一、兩個小時才圓滿結束。大人們自己雖然不再「念月」了，但他們也穿插其間看看熱鬧，回憶著自己的過往，分享著孩子們的喜悅。

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