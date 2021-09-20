《老照片說故事》患腦血栓的公公

作者公公和女兒的合影。

公婆育有一個女兒、三個兒子；婆婆沒工作 ，全憑公公一人上班。

公公四○年代加入解放軍 ，參加過淮海戰役、四川剿匪戰，榮立過三等功，轉業到天津運輸廠做工人。退休 後，他白天給鐘表廠開車，晚上還給造紙廠看夜。

我們婚後和公婆都住在天津中山門工人新村，後來單位分給我們房子，離公婆太遠；為了方便照顧我們，公公還特別託人把房子換到他們家附近。患腦血栓後，公公不能工作了，但他時常拖拉著兩腿，鞋底蹭著地面，一走一仰頭，辛苦地走到我家來，幫我們看孩子。

三十多年前，一個夏天的傍晚，公公帶著我女兒到社區公園玩秋千；秋千座是用厚鋼板焊成的，女兒盪完秋千剛一著地，被盪回來的秋千鐵座磕到後腦勺，頓時鮮血湧出，哇哇大哭。公公急捂著女兒後腦勺，拖著不聽使喚的雙腿急著往附近的醫院衝。

街上有認識我們的人到我家通告，我們趕到醫院時，女兒已經縫合完了正在包紮，婆婆也趕到了，心疼地把女兒摟在懷裡，嘴裡不住地責怪公公：「有大人在，怎麼還能磕著孩子？把孩子磕傻了怎麼辦？」公公一直站著一旁，誰勸也不坐下，咧著嘴哇哇地哭，哭得我心如刀割。

公公離開我們二十多年了，翻看相冊，有公公的照片，只有這張他和我女兒的合影。如今，只要見到患腦血栓的老人，我的心頭總會一熱。