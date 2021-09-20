我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

《老照片說故事》患腦血栓的公公

文、圖／王世霞
作者公公和女兒的合影。
作者公公和女兒的合影。

公婆育有一個女兒、三個兒子；婆婆沒工作，全憑公公一人上班。

公公四○年代加入解放軍，參加過淮海戰役、四川剿匪戰，榮立過三等功，轉業到天津運輸廠做工人。退休後，他白天給鐘表廠開車，晚上還給造紙廠看夜。

我們婚後和公婆都住在天津中山門工人新村，後來單位分給我們房子，離公婆太遠；為了方便照顧我們，公公還特別託人把房子換到他們家附近。患腦血栓後，公公不能工作了，但他時常拖拉著兩腿，鞋底蹭著地面，一走一仰頭，辛苦地走到我家來，幫我們看孩子。

三十多年前，一個夏天的傍晚，公公帶著我女兒到社區公園玩秋千；秋千座是用厚鋼板焊成的，女兒盪完秋千剛一著地，被盪回來的秋千鐵座磕到後腦勺，頓時鮮血湧出，哇哇大哭。公公急捂著女兒後腦勺，拖著不聽使喚的雙腿急著往附近的醫院衝。

街上有認識我們的人到我家通告，我們趕到醫院時，女兒已經縫合完了正在包紮，婆婆也趕到了，心疼地把女兒摟在懷裡，嘴裡不住地責怪公公：「有大人在，怎麼還能磕著孩子？把孩子磕傻了怎麼辦？」公公一直站著一旁，誰勸也不坐下，咧著嘴哇哇地哭，哭得我心如刀割。

公公離開我們二十多年了，翻看相冊，有公公的照片，只有這張他和我女兒的合影。如今，只要見到患腦血栓的老人，我的心頭總會一熱。

工作 退休 解放軍

上一則

旅遊計畫

下一則

不讓眼淚掉下來（一八）

延伸閱讀

中國七省市公布工資指導線 漲幅多在7%-8%

中國七省市公布工資指導線 漲幅多在7%-8%
多養一頭豬

多養一頭豬
拜登習近平通話 美中關係難柳暗花明

拜登習近平通話 美中關係難柳暗花明
《老物件情懷》活眼兒洋娃娃

《老物件情懷》活眼兒洋娃娃

熱門新聞

墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13

我獨坐在麵店

2021-09-13 03:01

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清