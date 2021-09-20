五、六○年代，上海把沒有繼續升學、沒有工作 、閒散在家裡的年輕人稱「社會青年」，政府把社會青年視為社會不穩定，甚至造成治安問題的因子，因此社會青年常受到人們鄙視。

我的小叔讀書非常用功，初中畢業考取上海第二醫學院附屬中學，立志直升醫學院當醫生；不幸住宿就讀一年得了肺結核，不得不休學在家，成了社會青年。

那時候，小叔跟我們一起住在靜安區三星坊石庫門裡，石庫門以小販、小店主、小攤主較多，後面二條弄堂房東都是開廠、教書、工程師及遺留的國民政府官員。後弄堂人家對子女的教育 是「唯有讀書高」，雖然我們這棟樓是上海郵政局資產，我父親與樓上楊伯伯一家都是幹部，我與弟妹、小叔讀書非常用功，在弄堂裡並沒有受到歧視。

小叔成了社會青年後，派出所李同志經常到弄堂串門訪戶，了解社會青年動向；若街道上有聚眾打架或竊案，全弄堂的眼睛就盯著社會青年，我也慢慢知道弄堂裡還有誰是社會青年。

那個年代是絕對公有制，進入單位工作，工作、生活、教育等都交給該單位負責；唯獨閒散的人員由街道居委會派出所負責。

說實話，那時候的壞青年也沒有壞到哪去，如果站在弄堂口抖腳、抽菸，你就是壞青年；如果戴了墨鏡到旱溜冰場溜冰，對著女青年吹一下口哨，就是流氓。上海人稱呼喜歡異性交往的人，女的是「三三」，又稱「垃三」，男的稱之「木良」，這些都是上海方言，這種鄙稱怎麼來的，我也不知道。

因家庭因素成為社會青年的不少。後弄堂一位工程師因前妻過世再娶，繼母對二個孩子非常刻薄，姊弟倆失學，姊姊非常漂亮，追求她的人十分多，結果被人背後稱「垃三」，還好她嫁給一個小開，運氣還算不錯；至於弟弟饑一頓飽一頓，常與人打架被抓去派出所教育，最後死於肝癌。

失學成為社會青年的還有一種情況，那就是家庭成分不好；偽保長、右派、反革命、地主、資本家的子女，升學考分再高，一查檔案，父親原是國民黨軍官，學校肯定不錄取。這樣的社會青年在居住環境較好的區域不少，但這些社會青年生活無憂，文化修養好，也不會上街鬧事；居委會常組織這些青年參加街道裡的文體活動。

例如我小叔酷愛唱歌，他與這些人成立了二十來人的合唱隊，我記得在福康里的一位資本家石庫門家裡排練，資本家的女兒失學在家，彈了一手好鋼琴。那時我小學六年級，小叔把我拉去當合唱指揮。交流演出那天下大雨，我穿了濕淋淋的橡膠套鞋上台指揮，合唱隊演唱了一首「我們走在大路上」。

社會青年的出路很窄，公有制的企事業單位很少招聘社會青年，因為疾病、家庭成分或道德品行等原因。部分社會青年只能去街道工廠、合作社、加工組上班，賺微薄的計時計件工資。小叔病後被轉入上海衛生學校，因為醫學院沒有繼續招附中學生，他後來學的是藥劑專業，畢業後分配去安徽農村縣醫院。

一九五八年，中國青年團中央書記胡耀邦去了一次江西，組建了江西青年農場，號召上海青年去半工半讀；農場後來擴建改名為「江西共產主義勞動大學」。上海市政府開足馬力，動員社會青年去「江西勞大」，同時動員上海社會青年去新疆 開墾。

住在我家樓上的楊伯伯妻子當時是居委會幹部，她串門訪戶，動員里弄的社會青年去新疆與江西勞大。她不明白我們這個石庫門的住戶，是以前開工廠、讀大學、留洋的老江湖，哪會讓自己的公主哥兒去當農民。他們當面回應楊伯伯的妻子說「我們應該響應國家號召」，背後咬牙切齒地罵她。

話說回來，文革之前，上海動員去新疆、江西勞大的有十餘萬社會青年，他們為開發邊疆與老區作出了非常大的貢獻。