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上海租界就讀舊事

王勉予

一九三七年八月十三日抗日戰爭爆發，日機飛來故鄉杭州連日濫炸，還用機槍瘋狂掃射市區，平民多有死傷；居民恐慌，紛紛奔避鄉下，我也隨父母避難到鄉下。

十一月上海淪陷，十二月南京、杭州相繼被占，日軍在領地屠殺姦掠，近郊鄉下也引起不安，紛紛轉移到更安全的地方。傳來消息說上海淪陷後，上海的英國和法國租界因受外國人保護，敵軍沒有侵入，租界內生活安定，故上海周圍地區的難民多湧向英法租界避難，租界還辦了難民收容地安置。

租界內的治安良好，商業也繁榮起來，父親核實了這一訊息後，就打算逃難到上海租界，還希望能找到一份工作，生活能安定下來。次年春我們就向東長途跋涉，到達寧波再渡海進入上海租界，靠著親友的幫助，找到了住所，在英租界開始生活。

入夏我考入英租界工部局設立的聶中丞華人公學，又名「聶緝槼華人公學」（Nieh Chih Kuei Public School for Chinese）。聶緝槼在清朝時歷任蘇松太道台、上海道台等官職，官拜中丞，其子聶雲臺是上海企業家，他將上海荊州路十一畝土地捐給英租界工部局興辦公學，以父親之名為校名，也就是現今上海市市東中學的前身。

一九四一年珍珠港戰爭後，上海租界被日軍占領，該校由汪偽政府接管，曾改名為緝槼中學。聶緝槼華人公學的學費比私立中學低得多，當時租界內只有私立學校。

我入讀時，因荊州路校舍作為難民收容地，故暫時借用外灘原華俄道勝銀行大廈的二樓上課；大廈的三樓是另一公校「嘉道理華人公學」（Ellis Kadoorie Public School for Chinese），也因山海關路校舍移作他用，借三樓上課，此校即上海育才中學的前身。

兩校都是英租界工部局設立，校長由工部局任命，都是英國人；工部局（Municiple Council）是英租界的最高行政機構，首長由英政府殖民地大臣委派，所設的公立華人中小學都要依照工部局制定的教育法規。

除了華文課外，其他課程都要用英語教學，還根據殖民地的需要，開設一些特定的課程，實施的是一整套殖民地教育。入學時發一頂似棒球帽的校帽，有圖案類似歐洲貴族族徽的校徽，及NCKPS五字。

我們除了每天一節華文課用中文，無論數學、物理、化學、中外歷史地理全都以英語教學。課本也採用外文本，在南京路的一家英人開設的伊文思書店，出售一些外文課本和作業本。校長愛契生編寫了一冊英文文法書，也在該店發行，要求每個學生買一冊作教材。

歷史和地理兩門課是不分中國和世界的，混合中外講授。憑記憶所得，地理課的第一課首先講上海英租界的主要大馬路，黃浦江、蘇州河等都用英語講述，因每天經過的路牌上都有英文路名，學生容易理解；然後老師在黑板上按大致的比例畫出地圖，並講述地圖以英哩的比例尺，使學生對地圖和比例尺有了概念。課外作業是要求按比例繪製住家附近一英哩範圍內的街道、重要商店和處所的地圖。

以後的課程就逐次擴大到上海租界外的周邊地區，江蘇、浙江的地理，江河湖海山脈物產人文等，並繪出地圖，然後是中國和全世界。

當時英國有許多海外殖民地和大不列顛聯邦國，都是地理課的重要內容。航海是殖民主要手段，地圖對航海非常重要，所以學習地理課也側重學習地圖的閱讀和繪製；像這樣一門地理課，也處處體現殖民教育的意識，其他課程也不例外。

殖民教育首先是對語言、文字的改革，限制母國語言；華文課外，其他課程都用英語教學，以貫徹工部局制定的華人教育規章。高年級還設有簿記課、商業、機械繪畫、工藝課等，是一般中學所沒有的，都是為殖民政府培訓教育的需要而設。

我在該校就讀了一年多後，學校遷回荊州路校舍，因離家太遠也就轉入其他中學，所以我只能說說在該校受教育一年多的概況。

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