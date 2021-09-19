我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

世交蜂花檀香皂

一葉

從懂事的年紀開始，就看見母親一直用同樣一種香皂：棕黃色的包裝紙，淡淡的印花，沒有大紅大綠；和其他香皂不同的是，中間圍著一條深色「腰帶」，好像英雄模範人物肩膀上披掛著綬帶一樣，貼上的注冊商標樣子像一枚「金牌」，金光鋥亮。

後來才曉得那是蜂花檀香皂；聽母親講，她在上世紀三○年代成婚，一天在百貨公司看見蜂花檀香皂，當時這種香皂剛上市沒幾年。母親有一柄在蘇州買的檀香扇，精雕細刻、輕巧玲瓏，母親用慣了檀香扇，聞慣了檀香味，覺得那氣味很好聞，淡雅不沖鼻子。眼下香皂和扇子兩樣物事「香氣相投」，就讓它倆成雙作對，於是蜂花檀香皂就成了母親一成不變的選擇。

就這樣，家中常有檀香的氤氳飄散；儘管有「久居芝蘭之室而不聞其香」的說法，然而我不但「久居檀香之室而猶聞其香」，甚至也喜歡這種沁人心脾的清香，也許這就是「蘭質薰心」的緣故，積久成習，習慣成自然。

不過五○年代上大學的時候，我們學生用的香皂都是最便宜的幾種，就一毛多錢一塊。有一次我返校前沒有先買好，臨走時母親給了我一塊「蜂花」。

回到學校，那誘人的芬芳充滿不寬敞的宿舍，四張雙層床的八個小夥子個個「喜聞樂嗅」，七嘴八舌議論它的香味、詢問它的品牌。一位室友一直用一種紫紅色的藥水肥皂，有殺菌消毒作用，價錢便宜，但是有點怪怪的味道，也有人說會刺激皮膚。眾人提議讓他嘗嘗鮮，用「蜂花」汏一把，於是就像演了一齣「蘭湯沐浴」，大家嘻嘻哈哈談笑，屋子裡又熱鬧了一陣。

走上工作崗位以至成家，仍然習慣用蜂花檀香皂，不用沐浴露和洗髮露。先汏身體，用「蜂花」在身上擦一遍，再汏油性頭髮，頭上擦兩遍，感覺馨香四溢，性質溫和，泡沫適中，比那些「露」洗得乾淨爽快。即便外出旅遊，在賓館裡洗澡，手上捏著不知名牌子的小香皂，心裡依然想著家裡的蜂花檀香皂。

在國外生活期間，到當地華人經營的超市，不經意間瞥見貨架上擺得整整齊齊的蜂花檀香皂，沒想到漂洋過海會看到它，有如在異域他鄉邂逅故人，好生親切高興；仔細端詳它「腰帶」上的「BEE & FLOWER BRAND SANDAL WOD SOAP」，以及「金牌」上的「MADE IN CHINA」字樣，心中油然激起自尊自豪的漣漪。

新冠肺炎疫情防控期間，需要遵守勤洗手的衛生規則，我至少每天用蜂花檀香皂「三濯吾手」，信得過它的消毒功能，有助於阻止病毒傳播，手留餘香，心靜神安。

本世紀初，母親八十八歲駕鶴西去，蜂花檀香皂陪伴她老人家足足六十多個春秋。如今，我年已八旬，算起來，和蜂花檀香皂相交也有一個甲子了。

蜂花檀香皂面世至今九十多年，是我們的世交，它蘊含著我對母親的真切懷想，對過往生活的清晰回憶，還有一股純樸的愛國心、拳拳的民族情。

疫情 華人 新冠肺炎

上一則

我最喜歡做的事

下一則

那夜無眠（下）

延伸閱讀

行車紀錄器錄下老婆鹹濕對話 夫提告竟敗訴

行車紀錄器錄下老婆鹹濕對話 夫提告竟敗訴
吳磊拍戲眼球險被炸傷 膠布貼滿半張臉

吳磊拍戲眼球險被炸傷 膠布貼滿半張臉
「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理 擅治複雜痛症

「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理 擅治複雜痛症
黑白集／幼園群聚源頭疑是埃及爸 隔離破口惹禍？

黑白集／幼園群聚源頭疑是埃及爸 隔離破口惹禍？

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
這幅名為「『疲憊不堪』習作」（Study for 'Worn Out'，暫譯）的素描是梵谷1882年11月的作品，描繪老人之家裡一名禿頭的年長工人，穿著背心、長褲和靴子，雙手抱頭坐在木椅上。美聯社

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

2021-09-17 15:13
孟克的名畫〈吶喊〉被偷過不止一次。現存於挪威的奧斯陸國家博物館。

丟失的寶物

2021-09-12 03:02

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點