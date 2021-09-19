從懂事的年紀開始，就看見母親一直用同樣一種香皂：棕黃色的包裝紙，淡淡的印花，沒有大紅大綠；和其他香皂不同的是，中間圍著一條深色「腰帶」，好像英雄模範人物肩膀上披掛著綬帶一樣，貼上的注冊商標樣子像一枚「金牌」，金光鋥亮。

後來才曉得那是蜂花檀香皂；聽母親講，她在上世紀三○年代成婚，一天在百貨公司看見蜂花檀香皂，當時這種香皂剛上市沒幾年。母親有一柄在蘇州買的檀香扇，精雕細刻、輕巧玲瓏，母親用慣了檀香扇，聞慣了檀香味，覺得那氣味很好聞，淡雅不沖鼻子。眼下香皂和扇子兩樣物事「香氣相投」，就讓它倆成雙作對，於是蜂花檀香皂就成了母親一成不變的選擇。

就這樣，家中常有檀香的氤氳飄散；儘管有「久居芝蘭之室而不聞其香」的說法，然而我不但「久居檀香之室而猶聞其香」，甚至也喜歡這種沁人心脾的清香，也許這就是「蘭質薰心」的緣故，積久成習，習慣成自然。

不過五○年代上大學的時候，我們學生用的香皂都是最便宜的幾種，就一毛多錢一塊。有一次我返校前沒有先買好，臨走時母親給了我一塊「蜂花」。

回到學校，那誘人的芬芳充滿不寬敞的宿舍，四張雙層床的八個小夥子個個「喜聞樂嗅」，七嘴八舌議論它的香味、詢問它的品牌。一位室友一直用一種紫紅色的藥水肥皂，有殺菌消毒作用，價錢便宜，但是有點怪怪的味道，也有人說會刺激皮膚。眾人提議讓他嘗嘗鮮，用「蜂花」汏一把，於是就像演了一齣「蘭湯沐浴」，大家嘻嘻哈哈談笑，屋子裡又熱鬧了一陣。

走上工作崗位以至成家，仍然習慣用蜂花檀香皂，不用沐浴露和洗髮露。先汏身體，用「蜂花」在身上擦一遍，再汏油性頭髮，頭上擦兩遍，感覺馨香四溢，性質溫和，泡沫適中，比那些「露」洗得乾淨爽快。即便外出旅遊，在賓館裡洗澡，手上捏著不知名牌子的小香皂，心裡依然想著家裡的蜂花檀香皂。

在國外生活期間，到當地華人 經營的超市，不經意間瞥見貨架上擺得整整齊齊的蜂花檀香皂，沒想到漂洋過海會看到它，有如在異域他鄉邂逅故人，好生親切高興；仔細端詳它「腰帶」上的「BEE & FLOWER BRAND SANDAL WOD SOAP」，以及「金牌」上的「MADE IN CHINA」字樣，心中油然激起自尊自豪的漣漪。

新冠肺炎疫情 防控期間，需要遵守勤洗手的衛生規則，我至少每天用蜂花檀香皂「三濯吾手」，信得過它的消毒功能，有助於阻止病毒傳播，手留餘香，心靜神安。

本世紀初，母親八十八歲駕鶴西去，蜂花檀香皂陪伴她老人家足足六十多個春秋。如今，我年已八旬，算起來，和蜂花檀香皂相交也有一個甲子了。

蜂花檀香皂面世至今九十多年，是我們的世交，它蘊含著我對母親的真切懷想，對過往生活的清晰回憶，還有一股純樸的愛國心、拳拳的民族情。