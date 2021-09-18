年輕時，聽說中國 有些地區有趕屍的風俗，一些鄉親客死異鄉，為了落葉歸根，常由趕屍匠趕屍，屍體隨趕屍人奔向家鄉。這種傳說聽起來令人毛骨悚然，而且懷疑多過相信，死去的人真會走回故鄉？

上世紀六、七○年代，香港 拍過一些殭屍片，其中有趕屍情節。天黑人靜，山路上一個趕屍人搖鈴走在前面，一串屍體跟隨在後，雙手平抬，跳躍前進。影片的出現，進一步深化進人們的腦海，認為歷史上確有其事。但是真的有死人行走如生嗎？這個念頭還是一直存在我心中。

二○一八年十月，我隨團去張家界旅遊，晚上觀看他們大型的歌舞演出「魅力湘西」，場面宏大，運用先進的雷射燈光，美不勝收。其中一個片段給我留下深刻的印象，背景是清朝甲午時期，湘西一些父母送兒上戰場；在中日海戰，一些湘西的苗族、土家族的青年客死沙場，最後被趕屍人運回家鄉安葬。

整個故事和場景都環繞著趕屍，其中一些表演橋段類似上世紀的港片；文藝演出中也有這些情節，難道真有趕屍一事？我們旅遊團中分為二種看法，不信者認為這是違反常理，是杜撰的迷信；信者認為湘西盛行巫文化，其中有很多東西現在還無法用科學理論解釋。

旅程中還參觀湘西民俗博物館 ，展館規模不大，但也有一展間專門展示趕屍習俗，裡面有苗族巫文化的用具，如符紙、作法用具等。據傳在清中期出現過趕屍現象，範圍主要在湘川鄂交界區，當地習俗是人死他鄉不能占用其他人的土地落葬，要歸葬故鄉；但要將死人抬棺回鄉，費用很高，就出現趕屍行當。

趕屍匠是巫師之類，在死人臉部四肢以朱砂塗塞；湘西盛產朱砂，朱砂有防腐作用，趕屍都是晝臥夜行，趕屍匠在屍體上貼上神符，吆喝著就開始趕屍上路。

趕屍匠在前面一手搖攝魂鈴， 一手敲小陰鑼；有多個屍體時，用草繩串著，在後面跟行，途中宿於專為趕屍人準備的客宿，據說屍體都在門後靠牆排列站著。從趕屍上路到趕到目的地入殮，趕屍匠都不許生人在旁，入殮時也由趕屍匠操作，讓親屬最後確認後就釘上棺材蓋。儘管有傳說、有歌舞表演，還入了博物館，但我對趕屍的真實性仍存疑；死了的人能翻山越嶺走回故鄉，不僅違背科學，也悖於常理。

在團隊走遠後，我和博物館講解員討論起這奇怪的湘西風俗傳說。

著名的湘西作家沈從文也在文章中提到，曾訪問一個趕屍匠，想探究趕屍真相，但對方吞吞吐吐不肯講述，可見定有隱情。

經過我和博物館講解員再三問答，基本弄清了個大概。趕屍匠取道山徑，抄近路運送屍體回鄉；實際操作是二人配合，通常是師徒，一人在前搖鈴敲鑼，一人在後背屍體，揹屍人全身用袍子遮蓋，對外稱屍體。

因為揹屍人全身披長袍，行動不便，前面領路人必須陰陽怪氣提示路況；所謂屍體，實際上也是只是頭顱和四肢，沒有軀幹。去除軀幹一是為了減重，二者因為身體易腐爛。至於晝臥夜行，一是為了散布恐怖氣氛，防止人群圍觀，發現破綻，二來也因夜晚涼快，降低屍體腐爛可能性。

趕屍匠因為實際上運回的並不是全屍，抵達目的地後不准他人觀看，只推說生人會掠屍；連家人也要等趕屍匠用稻草做全屍體、為其穿上衣服後，才能夠見上死者一面，而後入棺。

因為整個趕屍過程都是弄虛作假， 趕屍人故意讓它神神祕祕，避免被拆穿；加上湘西苗族地區盛行巫術，讓死人自己走路爬山越嶺的趕屍傳說有了信仰基礎，所以至今可靠的典籍史書中都無趕屍記載，僅停留在口口相傳的湘西民間。