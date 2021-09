《老照片說故事》波士頓兩本人皮書

人皮書《靈魂的命運》前後封面及書脊都沒有印字,以一張人皮裝訂,據說是為了保持人皮的完整性。

在中國的書本裝訂記載中,好像還沒聽過以人皮裝訂的書;可是在歐美就有,而且因此而有個專有術語,叫做「人皮書裝訂」(anthropodermic bibliopegy)。

雖說歐美的人皮書早自十六世紀就有記載,到了十八、十九世紀,被判死刑的犯人死後遺體做為醫學人體解剖實驗,人皮拿來裝訂成書,已不是稀奇的事。當然目前早已不再有這種事情,可能觸犯到人權吧。

居住的波士頓 城一帶,就有兩個圖書館 裡收藏有人皮書;一個是波士頓(私立)圖書館(Boston Athenaeum),這是位於波士頓市的富人區燈塔山(Beacon Hill)的私人組織圖書館,借書是要繳錢的;另一個是位於鄰鎮劍橋的哈佛大學 繕本書圖書館──霍頓圖書館(Houghton Library)。

波士頓私立圖書館的那本人皮書,以英文寫成,書名《詹姆士‧艾倫的自白》(The Narrative of the Life of James Allen)。書的前後封面和書脊是用一個名叫James Allen的強盜的皮做的,一九三七年出版。

這個強盜從小失去父母,以竊盜維生,十五歲就開始進監牢,二十八歲臨死之前,在病床上向麻州州獄的獄卒自白,把一生行狀由獄卒代筆記下。同時他交代死後將自己背部的皮剝下來,在出版時,其中一本就用剝下來的背皮做成書封和書背,並指定把這本人皮書送給范諾先生(John A.Fenon),因為這位范諾先生曾經在公路上抵抗他的搶劫而受傷。范諾先生的後代把這本人皮書送給波士頓私立圖書館代為保存。

數年前筆者曾打電話至波士頓私立圖書館約看此書,當時接電話的職員有點吃驚,放下電話經查問確有,但不知其他詳情;筆者因不想多麻煩就沒有堅持借看,轉而向哈佛大學的繕本書霍頓圖書館借閱該館收藏的另一本人皮書。

這本人皮書是以法文寫的,書名叫做《靈魂的命運》(Destinies of the Soul,見圖),作者阿爾塞恩·烏薩伊(Arsène Houssaye)是十九世紀法國作家詩人和小說家。他把這本書送給一位名醫兼藏書家朋友勃倫德(Ludovic Bouland)。

在法國的某一家精神病院,有一個因心臟病發而死亡的女精神病患無人領屍,勃倫德醫生就把她背部的皮剝下來,用來裝訂這本書的前後封面和書脊,因為他認為這樣一本沉思人類靈魂的書,正適宜用人皮來裝訂它。這本人皮書自一九三四年就一直收藏在哈佛大學的圖書館。

筆者曾預約日期和時間,親自至該圖書館查看這本人皮書。這本書的前後封面和書脊是人皮,可以略見毛孔;其他書頁是紙頭,很是完好,可見那時候紙質優良。一打開就看見勃倫德手寫的註,說明這本書的皮面是用那位女病人死後的背皮裝訂的。面對這樣一本人皮裝訂書,想到那位姓名無存的女病人,死了被剝皮來裝訂書,恐怕不是出於自願,不免感到有點陰森森的。既感傷貧病者的可憐無告,也直覺勃倫德用人皮裝訂書的興趣多少帶著怪誕乖僻的傾向……,加上近距離坐著的圖書館員一副緊張的樣子,我沒有心情多留,略略看了一下就回家了。

想到古昔,趙襄子用仇人智伯的頭骨當酒杯,近代納粹用人皮做燈罩;還想到西藏的阿姐鼓,用處女的皮做鼓皮,實在比勃倫德醫生割下女病人之皮做書皮殘忍多了。