《老照片說故事》波士頓兩本人皮書

人皮書《靈魂的命運》前後封面及書脊都沒有印字，以一張人皮裝訂，據說是為了保持人皮的完整性。

在中國的書本裝訂記載中，好像還沒聽過以人皮裝訂的書；可是在歐美就有，而且因此而有個專有術語，叫做「人皮書裝訂」（anthropodermic bibliopegy）。

雖說歐美的人皮書早自十六世紀就有記載，到了十八、十九世紀，被判死刑的犯人死後遺體做為醫學人體解剖實驗，人皮拿來裝訂成書，已不是稀奇的事。當然目前早已不再有這種事情，可能觸犯到人權吧。

居住的波士頓 城一帶，就有兩個圖書館 裡收藏有人皮書；一個是波士頓（私立）圖書館（Boston Athenaeum），這是位於波士頓市的富人區燈塔山（Beacon Hill）的私人組織圖書館，借書是要繳錢的；另一個是位於鄰鎮劍橋的哈佛大學 繕本書圖書館──霍頓圖書館（Houghton Library）。

波士頓私立圖書館的那本人皮書，以英文寫成，書名《詹姆士‧艾倫的自白》（The Narrative of the Life of James Allen）。書的前後封面和書脊是用一個名叫James Allen的強盜的皮做的，一九三七年出版。

這個強盜從小失去父母，以竊盜維生，十五歲就開始進監牢，二十八歲臨死之前，在病床上向麻州州獄的獄卒自白，把一生行狀由獄卒代筆記下。同時他交代死後將自己背部的皮剝下來，在出版時，其中一本就用剝下來的背皮做成書封和書背，並指定把這本人皮書送給范諾先生（John A.Fenon），因為這位范諾先生曾經在公路上抵抗他的搶劫而受傷。范諾先生的後代把這本人皮書送給波士頓私立圖書館代為保存。

數年前筆者曾打電話至波士頓私立圖書館約看此書，當時接電話的職員有點吃驚，放下電話經查問確有，但不知其他詳情；筆者因不想多麻煩就沒有堅持借看，轉而向哈佛大學的繕本書霍頓圖書館借閱該館收藏的另一本人皮書。

這本人皮書是以法文寫的，書名叫做《靈魂的命運》（Destinies of the Soul，見圖），作者阿爾塞恩·烏薩伊（Arsène Houssaye）是十九世紀法國作家詩人和小說家。他把這本書送給一位名醫兼藏書家朋友勃倫德（Ludovic Bouland）。

在法國的某一家精神病院，有一個因心臟病發而死亡的女精神病患無人領屍，勃倫德醫生就把她背部的皮剝下來，用來裝訂這本書的前後封面和書脊，因為他認為這樣一本沉思人類靈魂的書，正適宜用人皮來裝訂它。這本人皮書自一九三四年就一直收藏在哈佛大學的圖書館。

筆者曾預約日期和時間，親自至該圖書館查看這本人皮書。這本書的前後封面和書脊是人皮，可以略見毛孔；其他書頁是紙頭，很是完好，可見那時候紙質優良。一打開就看見勃倫德手寫的註，說明這本書的皮面是用那位女病人死後的背皮裝訂的。面對這樣一本人皮裝訂書，想到那位姓名無存的女病人，死了被剝皮來裝訂書，恐怕不是出於自願，不免感到有點陰森森的。既感傷貧病者的可憐無告，也直覺勃倫德用人皮裝訂書的興趣多少帶著怪誕乖僻的傾向……，加上近距離坐著的圖書館員一副緊張的樣子，我沒有心情多留，略略看了一下就回家了。

想到古昔，趙襄子用仇人智伯的頭骨當酒杯，近代納粹用人皮做燈罩；還想到西藏的阿姐鼓，用處女的皮做鼓皮，實在比勃倫德醫生割下女病人之皮做書皮殘忍多了。