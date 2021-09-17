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成功嶺軍鞋之痛

大鵬

今年東京奧運會，觀賞了幾場現場直播的男女排球比賽，留意到排球中的球員，主攻手和副攻手得分球員，身高特別明顯。這使我想起當年在成功嶺受訓時，有緣與兩位排球國手分配到同一個連的舊事。

大一上成功嶺受訓，軍車將我們這批大專學生從台中火車站送達到成功嶺基地，部隊在很短的時間內將我們分到各部隊；從新兵報到、剪頭髪、領衣帽鞋襪、盥洗用具、分配床位，效率驚人。

洗澡時間，值日班長一個口令一個動作，一班新兵圍著一個儲水池，只給三分鐘洗澡；因為經驗不足，每人全身塗滿了肥皂，還來不及冲洗乾淨，班長便下令「完畢」，大伙兒只能尷尬結束。除了早上的緊張軍事訓練，早上起床後，被子要求疊成正正方方的豆腐形狀，不合標準就要求重疊，直到符合標準為止。這樣上下折騰著，一眾新兵忙著如何適應環境，腦袋沒有空想其他事情。

兩、三天後，有一晚洗澡時，值日班長無意間發現了一些不尋常的事情，馬上上報到連長處。當晚連長集合全連官兵，向大家報告我們連上剛發生的事情。原來連上有兩名隊員，因為個子高，腳長得特別大，軍中供給他們的軍鞋尺寸太小，他們竟然就穿著過窄的軍鞋操練了兩、三天，雙腳被擠得紅腫疼痛，才被值日班長在洗澡時發現，上報到連長處。連部在最快時間內，給他們更換了合尺寸的軍鞋，才順利完成剩下來的軍事訓練。

經過這次風波，才知道這倆位高個子隊員，是中華民國排球國手；我心裡一直不明白，他倆分發到不合穿的軍鞋，怎能忍受著幾天的痛，是否有什麼原因不敢吭聲？幸好被眼尖的值日班長及早發現，不然不知要受多久的苦。

結訓前有一次看到兩名排球國手在操場上，與同連的隊友舉行排球友誼賽，目睹國手在比賽時躍起攻球的英姿，在旁觀戰的我們不禁大聲叫好，看來兩名國手受擠壓過的腳已經痊癒。

那年身處軍事訓練的新兵，被灌輸一切服從上級命令；否則會遭到處罰的氛圍中，過度壓抑了表達意見的勇氣和力量，差點讓身體受到嚴重傷害。

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