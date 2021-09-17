旅居海外，思緒常常幻化成一朵雲，跟隨飄蕩的風翻山越嶺、漂洋過海到遙遠的東北家鄉。

家鄉在大陸遼寧中部撫順市，有一條充滿靈性的渾河，源頭起始家鄉東部山區的滾馬嶺一泓泉水；這泓泉水一路吸納山間溪水，拉扯兩岸支岔河流，跌跌宕宕流進撫順大伙房水庫。

撫順大伙房水庫一九五八年修建，可順著水庫閘門溢洪道奔往下游，從撫順城區中央地段穿過，將帶狀型的都市分割成南北兩岸，再沿著河床流往下游瀋陽、遼陽、鞍山等十一個縣市，最後匯入大遼河，注入渤海。

我家一直住在撫順城區，過往的幾十載光陰歲月，我先後在渾河南 北兩岸各居住二十八年；目睹了渾河的舊貌，目睹了兩岸的改觀，更目睹了家鄉的變遷。

上世紀五○年代末，母親抱著我到撫順與父親團聚，安身在渾河南岸道街地區，此地距渾河南岸堤壩僅有百米之遙。當時的渾河因中央隆起的一片荒地，被分割出兩條小河。從記事起，我和小伙伴常到一道河堤壩上下玩耍，觸目可及是一片慘澹荒涼；裸露的荒灘雜草叢生，垃圾堆成一座座小山，小河不時飄著雜物油污。堤壩下小街一條連著一條，破舊平房一片連著一片，景致蕭瑟，但我和伙伴卻視為快樂的天堂。初春，我們到堤壩放風箏，盛夏在渾河邊捉小魚，金秋到雜草裡抓螞蚱，隆冬在冰河上滑冰車。

渾河一直較為溫順，但一九七一年汛期，持續的暴雨沖毀上游救兵水庫堤壩，渾河水位暴漲，很快將二道河連為一體。渾濁的河面飄來了樹樁、家具及畜禽，岸邊人們無不驚慌失色。

洪水逐漸退去後，渾河恢復了原有風貌。從這時起，我和小伙伴開始蹚水越過一道河，到水質稍好的二道河學游泳。也許是一道河岸淘小子頻繁光顧，引發二道河岸青少年反感，渾河兩岸爆發「飛石」大戰。常見南岸半大小子成群結隊越過一道河，衝到二道河邊沿擲石擊打北岸人員，也能目睹北岸鬥士虎將，追趕擊打挑釁的南岸闖入者。一天，鄰居長我兩歲的寶瑞大哥就被石彈擊中，血流滿面……這場沒有硝煙的石頭戰爭持續幾個夏季，最終被兩岸公安 人員制止。

我在當地讀完小學、中學，踏上下鄉插隊接受再教育之旅。隨知青大隊返城後，父親單位領導分配給我家一棟新建兩居室樓房，我們結束蝸居二十平方米小屋的擁擠日子，興高釆烈遷至渾河北岸將軍堡地區。

一九八○年暮春，和家人初入將軍堡，映入眼簾也是一片荒涼：門前公路是幾米寬的沙土路，僅能行駛兩輛機動車輛；公路南側到渾河北岸堤壩兩百米地帶，排著低矮破舊平房。北岸堤壩僅有幾段由青石砌築，其餘皆為泥土堆積；公路北側除了將軍堡火車站和一排鐵路民房，餘下是零星菜地和成片荒野。

之後父親單位安排返城知青工作 ，我很快成為一名建築工人。

走上工作崗位不久，我自費上了夜大；從此，白天在渾河北岸建築工地勞作，傍晚騎自行車奔往渾河南岸夜大教室。東奔西往中，雙眼如錄影機一般，錄下渾河兩岸的建設、發展與變遷。

先是城區舊房舍大面積改造，故居和現居平房陸續消失了，隨後拔起一棟棟彩色樓房，夾雜著學校、醫院、商場、娛樂場所。接著，青石與泥土堆築的渾河堤壩，建成堅固的水泥堤壩。南岸堤壩上鋪就兩條河堤路，北岸堤壩下街路和我家門前沙土路，鋪成寬敞的臨江路和新城路。同時，人們翹首期盼的將軍大橋，也像鋼鐵彩虹似橫跨渾河南北兩岸。

緊接著，葛布大橋、長春大橋、永安大橋、新華大橋，也相繼屹立渾河上，與之相配的五條橡膠壩坐臥流淌的渾河，市區段渾河立時河水滿槽。河深了，河床寬了；水清了，魚兒多了，引來各種飛鳥安家，引來漁翁垂釣，引來眾多遊船，也引來各地皮划艇健兒。

進入二十一世紀，省政府下令全面治理渾河水質污染，家鄉當即對境內十三條支流河清淤除污，渾河水質次年達到二級飲用水標準。各級政府再鼓勁，在南北兩岸堤壩移樹種草，兩岸堤壩變成五里濱河公園。這時我擁有了屬於自己的一間住房，離渾河北岸堤壩也是百餘米，清晨沐浴朝陽，沿著綠樹如茵的堤壩甬道，奔往工作單位；傍晚身披晚霞，攜著河堤上的花團錦簇踏上歸途。晚飯後，攜妻帶子再步上渾河北岸堤壩，信馬由韁散步遛彎，天天如此；直至兒子出國留學，定居海外，直至我與妻子啟程赴美，與兒子一家人團聚。