那年六月，外子開始在堪薩斯大學醫院（Kansas University）實習時，我們帶著六個月大的女兒，把全部家當都塞在車廂裡，加上兩只放在車頂上的皮箱，就穿州過府遠行去了。記得我們前往堪薩斯途中經過內布拉斯加州 ，忽然下起雨來，雨打在車頂的聲音很大，再看仔細，驚聲對老公說：「這是小白石頭！」他說這些是冰雹吧。

我們都沒有見過冰雹，就停在公路邊「大開眼界」一番，有過客以為我們需要幫忙，還熱心停下來詢問，知道詳情後便笑笑説：「看冰雹的機會多著呢！」

兩天後到達堪薩斯安頓下來，老公去醫院報到，拿了一大袋「制服」回來，說是上班穿的。打開一看，嚇壞了，白長袍、白短外套，全是特大號，他那時是小號身材，這可怎麼穿？

只好二話不說，馬上到西爾斯百貨公司開戶口，搬回一台縫衣機。可憐我只會縫枕頭套的人，對著如此艱鉅任務，真是欲哭無淚，只好盡力勉強弄好一套；第二天他穿著不甚高明的制服去上班，回家後高興地對我說，原來沒有人真的穿發下來的制服，只要用自己的白袍便可以啦。真是氣人，縫衣機已經買了，在我們貸款買車、向姊姊借錢搬家……銀根緊凑的時候，真不値得，但也只好苦笑。

堪薩斯市橫跨堪薩斯州和密蘇里州 。同一條街可以分屬不同兩州。起初車子經過密蘇里州時，我抬頭一看，街道的廣告告示板上到處都可以看到我的名字。因為Ｋ.Ｃ.ＭＯ是密蘇里州堪薩斯市的縮寫。剛巧也是我英文名字的縮寫。我覺得很有趣，告訴老公，「此地屬我，我屬此地！」

初抵堪薩斯市，有很多意想不到的事情，原以為這裡的生活程度比加州低，雖然實習醫生的年薪不足一萬元，但也應該可以存它一筆錢的。

這真是無知且幼稚的想法。記得最大的驚訝是去超市購物結帳時，發現食物竟要付稅。電話也要向公司付租金 ，這些都是我們加州人理所當然不需要支付的。加上房租也不比加州便宜，所以別說存款，連過日子都不夠，我只好把女兒交給鄰居看管，自己也外出工作。

真正讓我們兩年後決定回加州的最大因素，是當地的天氣。夏天濕熱，外子從公寓走到幾百呎外的停車處，襯衫和襪子已經濕了，讓他很受不了；而我在第一個冬天來到時，嘗到嚴厲的風霜雨雪，刺骨疼痛，抱緊小女兒在冰雪地上步步為營、神經緊繃的經歷，是一輩子都忘不了的。他的夏天，我的冬天，在兩年後很容易做了搬回加州的決定。

離開堪薩斯市已經四十多年，現在回想起來，她也有可愛之處；那時華人甚少，除了經營飯店商店的，幾乎真是「往來無白丁」，醫生、教授、工程師……等，使當地人覺得見到中國人，稱他們為醫生或是博士都不會錯。而我在那裡交了一個終生的好朋友，使堪薩斯溫暖地長留心頭。