《老物件情懷》寶可夢枕頭

作者縫製的寶可夢枕頭。

二十多年前，兒子小學一年級，彼時風靡一種叫做寶可夢 （Pokeman）的卡片；大小如同撲克牌，畫著五顏六色的各種圖案，附有文字解釋，是六歲小兒子的最愛，生日、感恩節、聖誕節 ，舉凡一切節日，所有的禮物統統都是寶可夢。

每天放學回家後，小兒子翻開一張一張的卡片，愛不釋手；然後讓我考他，每說出一個數字編號，他就可以背出一大段的解釋，最後居然發展到他考我，日積月累，我竟然也能背出很多來。兒子更是隔三岔五地央求買新卡片，實在被他磨得煩了，就去買幾張，普通卡片大概一美元一張。

那年暑假，在玩具反斗城（Toys“R”us），兒子說：「媽媽，我最喜歡這張和這張。」我一看，一張四美元，另一張十四美元，太貴了。那時物價還未飛漲，二十美元足夠全家吃一頓餐館；最後各讓一步，只買了一張四美元的。

一日逛布店，發現很多寶可夢圖案的布料，琳瑯滿目，心生一計，買了一塊布料。

回到家，當天就做了一個枕頭；兒子一邊玩卡片，一邊過來查看進展。當寶可夢枕頭終於完工時，兒子欣喜若狂，抱著枕頭再不離手。兒子那時正值換牙，經常咬著枕頭磨牙；不久，枕頭的四個邊角就被咬成了四個突出的硬疙瘩。那年暑假，我經常性去買布料，陸陸續續縫製了七、八個枕頭供兒子磨牙。相比同質地的布料，印著寶可夢的布料價錢貴了許多，但是總比撲克牌便宜，而且實用。

兒子的小床上堆滿了各色圖案的寶可夢枕頭，每逢小朋友來家裡玩，兒子第一展示他的卡片，第二即是滿床的枕頭。

後來又做了枕套和床單，兒子睡覺時頭上枕著、手裡抱著、嘴裡咬著的都是寶可夢。在兒子一聲聲的「謝謝」中，我愈縫愈上癮。就在躊躇滿志計畫再縫一床full size寶可夢棉被時，兒子卻出乎意料地說「NO」。

又過了很多年，兒子讀了高中。我們搬家，整理出一箱子的寶可夢枕頭，一盒子的卡片；我問兒子，是否記得逼著媽媽背卡片的事，兒子笑著回答記得。

母子倆說說笑笑整理雜物，兒子突然說：「媽媽，妳知道我為什麼不喜歡寶可夢了嗎？」我說不知道呀，「一直很奇怪你突然就不玩了，而且還把所有的枕頭收起來。」

兒子說，因為當時小朋友們比賽寶可夢的收集，自從他有了那張四美元的卡片後，便得意忘形。二年級開學第一天，就拿著全部卡片到學校，結果當天就被老師沒收了，說直到學期結束的最後一天才會還給他。

兒子悶悶不樂了幾天後，便豁然開竅了，不玩就不玩了，又能怎樣？於是要求把所有寶可夢枕頭全部收走，轉而喜歡打籃球。二年級第一個學期的最後一天，老師把一盒子卡片還給他時，他早已雲淡風輕了。

兒子說，從此往後他絕不在外面顯擺任何玩具，最後還加了一句：「媽媽，妳知道嗎，從這件事情，我有一個很意外的發現，就是離開任何東西，都是可以的。」