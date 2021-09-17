早些時候，紐約市 疫情解封，即與旅美醫院老職工在唐人街茶敘，久不見面，各人回憶既往在醫院工作 的塵封舊事，特別談到陳蘭工友的好人好事。

在上世紀五○年代初，我與陳蘭在同一所醫院共事數十年，直到她於一九八○年病故，共事約三十年。

雖然陳蘭來自農村，文化水平低，但她有一顆善良的心，千方百計搞好本職工作，讓職工有個舒適的生活環境，全心全意投入治病救人；她為醫院職工做過很多好事，不時受到醫護讚賞，曾多次被評為醫院年度先進工作者。

我到醫院早期，陳蘭是年輕工友，她比我年長，人稱「蘭姐」，負責聯工宿舍衛生清潔，及收洗醫護人員便服和工作服。

她負責的宿舍地段，窗明几淨，房內及周邊走道無殘留紙屑、食物渣等垃圾，廁所光潔乾淨；如果細心檢查，伸手摸摸門楣，縫隙都沒有積塵，由此可見蘭姐做保潔工作非常細緻。

初到醫院，除上班所穿工作服由院方洗衣房定期收洗，醫生的私人便服也由蘭姐收洗；凡蘭姐經手的私人便服，如襯衣的衣領和袖口都洗得非常乾淨，有時比街道洗衣館還乾淨，而且漿燙適宜，穿起來很舒服。

如果有時脫了鈕扣或走線，她都想辦法補救；每次洗完的衣服，均準確無誤放回各人宿舍床上，不過後來因經費短缺，取消收洗私人衣服。

蘭姐後來調入營養廚房幫工，她頭腦靈活，逐漸熟悉廚藝；一九七○年代後，每周兼職四晚，為上夜班的醫護人員煮夜宵。鑑於當年物質缺乏，餐費有限，當時每人夜宵費為二角人民幣；在此有限的條件下，蘭姐想方設法，盡量使夜宵款式多樣化。

蘭姐最拿手的夜宵是蒸腸粉，她磨製的米漿稠稀恰當，然後澆在白鐵盤的白布上，蒸出來的腸粉晶瑩潔白，嫩滑爽口，加少許蔥花即成。再分裝在碟內，配上一碗明火白果粥，當上夜班到深夜，感到飢腸轆轆，蘭姐送到的夜宵正派上用場。

蘭姐做的韭菜碎肉餡煎餃金黃爽脆，素菜水餃有芹菜香味，嚴寒冬天吃一碗，周身都熱起來。她精心製備的「金銀鴨粥」，也是當年物質缺乏條件下的拿手好戲；先將粥底煮好，用砂鍋明火煮兩小時，成品粥內見不到米粒，真正呈現「水米融合」的境界，然後將一早到市場輪候買到的烤鴨、白斬鴨切細，混合後加調味料放入鍋內，最後加入蔥花、切片油條，即成一鍋香滑可口的「金銀鴨粥」。

醫護人員都希望在蘭姐當值時上夜班，享受精緻夜宵，而在非蘭姐當值的三個晚上，煮夜宵工人公式化辦事，隨便到市場買些腸粉，稍為加熱就送上來，吃起來有如嚼蠟，還有的只煮幾條木薯交差。

蘭姐在一九八○年底不幸患上癌症 ，留院期間，無論與她相處幾十年老職工或到任不久的新職工，都非常關心她，常到床前慰問，並懷念她精心準備的夜宵。