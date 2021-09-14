上世紀五○年代末和六○年代初，「大躍進」之後緊接著是三年困難時期。我們教師灶上本來炒肉絲、炒雞蛋 等菜餚按個人喜好任意買，巴掌大的饅頭等主食隨便吃；這時宣布，饅頭要交糧票了，一個二兩，每人每天只有九兩糧，要計算著吃。肉類、蛋類上面按人頭供應我們單位，也無法像以前那樣敞開了。

街上的食品店裡，貨架空空如也，後來貨架上放了些空食品匣和空糖果盒，把貨架塞滿，看起來供應充足。玻璃櫃台裡放了一些糖果、點心，旁邊貼著一張小小的標籤「非賣品」，顧客看看，只能搖搖頭嘆口氣離開。

蔬菜 門市部規定每人每天憑本供應七兩，連醬油、鹹菜也要憑票。很多居民早上五時就到商店門外排隊，去晚了買不到。有的人家裡事多，小孩子要上學，就用個空籃子壓塊磚排隊，有的老人家帶個小凳坐著等候。

過春節時，聽說水產門市部有魚供應，開門前已經裡三層外三層圍滿人，得憑力氣往前擠。後來有顧客想出辦法，自製編號，我帶著十歲的兒子從清早排到下午二時，總算買到褲帶寬的幾條帶魚。

我們學校是解放後一九五二年新建的高中，學校占地面積很大，裡面有桃子園、蘋果園，花壇處處，環境優美。到了困難時期，吃飽肚子第一，顧不上環境，所有的園地全改種小麥和蔬菜，收獲的糧食和蔬菜作為福利，補充到師生的灶上，大家對領導的措施一致擁護。

我校因教學突出，外校紛紛慕名來聽課取經，離開時我們學校的楊俊清書記特地拿把鐵杴，帶客人到菜地裡挖幾顆大蘿蔔相送；對方深受感動，連聲道謝。那個年代，蘿蔔可是難得的寶貝。

一次排隊買飯時，灶房地上攤著一些像我們南方芋艿似的農作物，我感到奇怪，因為陝西不生長芋艿，就隨便問問是什麼；恰好老楊排在我後面，他告訴我這是窩爾蔓，我還是第一次聽到這個名稱。之後他叫灶上給我們家裝了小半簸箕。那時恰是我妻子生產不久，也買不到什麼營養的東西，這半簸箕窩爾蔓代表領導的關心，我們記了一輩子。

之後不久，聽說上面有了新政策，允許指定的飯店提供一些肉類菜餚，但是價格很高，大家就稱之為「高價飯館」和「高價食品」。政府同時給高級人士發特需供應證，可以到指定的飯店吃高價飯菜。我們小城市裡也出現高價點心、水果糖十元一斤；當時我們的月工資六十來元，要養家和孝敬父母，這些高價食品我們聽聽而已，據說是回籠貨幣和緩解供應緊張的措施。

那年五一節，我們帶孩子去西安，把上大學的妹妹也叫來，一起去革命公園玩。看到亭子裡供應甜盤子，也就是甜飯，上面有幾顆花生米、核桃 仁和紅綠的蘿蔔絲，三元一盤，另有甜稀飯一元一碗。

我們三個大人每人一個甜盤子，孩子喝碗甜稀飯，總共花了十大元，我們也算高價了一回。

這時也允許農民賣自養的家禽和豬肉，以前這些叫黑市，只能偷偷摸摸地幹，現在叫自由市場，價格當然非常昂貴。豬肉一斤八元，看的人多，買的人少。有的農民出售肉凍，雞蛋大一塊，裡面有火柴棒粗細的肉皮條一、兩根，要價五毛一塊。

假期我們回蘇州岳父母家，吃飯當然要交糧票，要按定量吃。岳父身體不好，岳母想給他增加營養，一早起來去拙政園、獅子林等著名景點的小吃部排隊搶位子，希望能買到一些葷菜。這些著名景點每天限量供應一些葷菜，賣完為止，岳母一大早摸黑就去排隊。

我們一家回來，老岳母買不到什麼好東西給我們吃，肉攤裡碰上還有些豬尾巴不要票，她連忙搶購了近二十條，在水井旁清洗時，鄰居圍過來看；在那「低標準，瓜菜代」的年代，豬尾巴就是葷腥，大家都說老太太運氣好，那情景我到老也忘不了。