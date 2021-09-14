東京奧運 會月前落下帷幕，忽然想到自己當運動員 參加比賽的事。

一九七三年我剛升入高中，那年正好也要開安慶市（安徽省）中學生運動會，各縣市都忙著挑選運動員組團。

一九七二年參加校運動會時，近十五斤的鉛球，我推了六點三米，當時排名第三。上屆高中生畢業離校後，我自然而然遞進成為第一名。這樣，我被縣體委選上，定為參加「三鐵」（鉛球、標槍、鐵餅）專案訓練。

我所在的潛中（現在的一中），坐落在城區，各方面條件還算不錯，可訓練時不知為什麼連鉛球都沒有，我將情況報告了體委的陳教練。我不解地問：「鉛球去年學校開運動會還有，現在器械房裡卻找不到了，怎麼辦？」陳教練抓抓頭，似乎也無可奈何，說：「我也沒有辦法，你就用手掌對著牆壁推吧。」

鐵餅、標槍都找到了，可沒有教練。當時訓練隊裡，好像只有一名從體育學院畢業的專業老師；這名老師一直在山區學校教書，這次是臨時抽調過來的。我問他推鉛球的要領，他有點尷尬地說：「我只擅長跨欄這個專案。」

正式訓練之前，還發生過一次矛盾；教數學的周老師黑著臉對我說：「不要去訓練、參賽，要不然脫了課我不補。」班主任是兼帶體育課的，他堅決要我去，結果，我服從了班主任。

脫了近半個月的課，我自己看不懂，老師又不補課，從此數學作業沒法做了。對數學的厭惡，導致日後什麼高考、招幹考試等，由於數學成績太差，我每每都被淘汰了，這是後話。其實，我還參加學校的文藝隊，用竹笛伴奏，經常下鄉演出，也嚴重影響了上課。

訓練半個月，外校的學生都集中在我校大禮堂雙人床上就寢。到了比賽日，我們都雄心勃勃地乘上公共汽車，向近七十公里外的安慶市進發，我們統一住在安慶師範學校（現在的老安慶師範大學）。當時學校很亂，記得男女廁所相連的牆壁，不知被誰摳了一個大洞，一個成人都能過去。

開幕式在一一六海軍醫院大操場舉行，比賽集中在安慶師範學校。我很認真參加了鉛球比賽，在十幾個選手中，數我個頭最高；在我準備推時，其他選手都非常關注，以為我是他們的強勁對手，因為誰拿到第一名，就可以到省會合肥參加全省中學生運動會。結果，十斤重的鉛球，我只推了九米多，而市級選手卻推了十米多。甩鐵餅也一樣，我只會用蠻力，可是市級選手好像都能在圓圈中半旋轉甩出去。可想而知，彼此的成績不在一個檔次上。

投擲標槍更令人汗顏。我看到幾個山區中學的選手，由於擲不出拋物線，不僅成績差，要命的是，標槍從空中掉下來，不是槍尖插入操場土中，而是細長桿子重重落地摔斷了。不到半個小時，好像斷了四、五根，急得裁判們你看我、我看你，每個人的臉上都寫著無奈和焦急。

看到現場情形，我自知之明，決定立馬當「逃兵」，以免出洋相、糟蹋了標槍。輪到我投擲了，大概看不到選手，擴音大喇叭裡一遍又一遍喊叫：「某某縣代表團某某某，請趕快到田賽區報到、參加比賽。」我躲在操場外一個僻靜處，大氣不敢出；紅著臉不敢看來來往往的學生，心裡很不是滋味。

幾天後，閉幕式在安慶軍分區大禮堂舉行，在宣布成績時，我縣代表團男子甲組（我所在的組），只有一名選手獲得跳高並列第五名，其餘均無成績，排名倒數第一，慘不忍睹。

我們學生在台下無所謂，就等著看電影 。可憐帶隊的體委領導，在主席台上一直低著頭。