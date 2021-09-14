《老物件情懷》父親的印章

作者父親的好朋友所刻的印章。

看見這枚印章，勾起我多少對父親的回憶。這枚印章是父親的好朋友、原國防部 財政廳秘書（名字我已忘記）為父親刻的，他是一位製印愛好者，所製各式印章頗有價值。

因為摯友偶爾也會詩韻唱和，所以就送一枚印章給家父。父親當然高興，又不敢貿然收受這位高手的饋贈，於是特意花了不少積蓄買了一枚象牙印胚，還連帶一個牛骨印盒，裡面附一個小小的印泥格子。這位專家用篆體為父親精心刻了一枚陽文篆體銘章，而且還在一側題跋，刻上父親的字「映亭」以作存念。這樣珍貴的物品，父親一直視為珍品收藏。

後來父親對印章也開始有了興趣，他自己做了一枚K金戒指，印章上面用細膩柔軟的篆體刻著自己的字，並一直戴在無名指上。

那是一枚可翻轉的戒脂，正面是光板，做工極其精緻，紫銅色光可鑑人，他戴了許多年，依然沒有一點刻痕；翻過來就是一枚精細的印章，有時遇到朋友之間，需要他佐證時，這枚印章就派上用場。

可惜，這枚印章戒指，在文革中作為四舊上繳了，現在早已下落不明。父親還收集了幾枚可愛的印章，其中一枚是一顆小小的圓柱形水晶圖章，晶瑩剔透，甚是可愛，可惜也丟失了。

父親是會計出身，會計做帳每一筆都要加蓋印章，以示負責；所以父親還有一枚小小的黑色牛骨印章，厚不過半釐米，寬不過一點五釐米，長約五釐米。這是他工作 用的銘章，為了攜帶方便，母親用毛藍粗布為它做了一個套子，也是非常別緻的。