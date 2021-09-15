人生幾十年，過中秋留給我的記憶是除了過年以外最多的；有屬於少年的快樂故事，也有當年與我所在城市的，與生活有關的故事。

少年好玩，雖然中秋節也期待有平時沒有的食物，更期待能夠在節日痛快地玩。

說起中秋的玩，不是到公園參加中秋遊園會，家裡也沒有經濟能力購買種種應景的玩具；我們的中秋玩樂其實是自己動手紮紙燈籠，然後點亮燈籠在彎彎曲曲的村落遊走。

手工製作燈籠對於我們十歲左右的少年來說，樂趣在於具有一定的技術含量，既要做得像樣，彎成一個圓球或圓桶形；裡面還要能穩定放置蠟燭，提著燈籠遊走撞風時，蠟燭也不會吹滅。不但要美觀，還要結實、防風。

材料是竹篾扁條，以及柔軟不易破損、適宜黏貼的紅色紙品，還有自己用大米粉煮的漿糊，再準備一把剪刀。當時學校沒有手工課，只能憑著想像，摸索著進行製作。

先剪裁竹篾條紮型，用鐵線將桶型固定後，用鐵線在底部紮成可放置蠟燭的底盤，在上方引出一條不易燃燒的幼鐵線，連接提燈籠的竹竿。然後在竹篾外側塗上漿糊，再沿著桶型圓周張貼紅紙，桶型上下在中心位置留出空位，大小以能伸進去一隻手為宜，以便放置蠟燭；同時可以在點燃蠟燭時排出燃燒產生的熱氣，確保燈籠不會著火造成事故。

製作燈籠需要仔細、手巧，過程雖然麻煩也頗有樂趣。中秋之夜，一群年齡相仿的孩子提著點亮的燈籠，沿著住處彎曲的街道跑來跑去，看誰的燈籠好看，又可以抵得住跑動時風的襲擊，既玩耍又是競賽。我們住處地處偏僻沒有路燈，燈籠所到之處為之亮堂，就像是古時候過街的更夫提著燈籠穿街過巷打更一樣，富有古意。

我們一般在天黑開始沿街提著燈籠玩，大約一個小時後，一根蠟燭燒完，便會回家賞月。

賞月是中秋之夜的經典時刻，我家的居處都是平房，大家都將桌子搬至門外，隨時仰望又圓又大的月亮，當然最重要的是桌上擺上各類嶺南水果及食物。記憶中，有沙田柚、香蕉、龍眼、小檳榔芋頭、楊桃、菱角、煮熟的花生，還有盛產於珠江三角洲的紫蘇炒田螺，及不可少的廣式月餅等。我家雖窮，但父母為了讓一群孩子高高興興過節，會將平時省下來的錢用於這個晚上，買上我們喜歡但平時少見的食物。

不過中秋夜的食物並非全部由父母掏錢買，比如沙田柚、芋頭、楊桃、花生，是由農民挑送來的；父母說，因為我們長年為他們提供全家的糞尿，他們在有收成以後，將成果的一部分與我們分享。

當年的城市居民，許多其實還未真正過上現代城市生活，幾乎都沒有獨立的廁所；我們所居住的整條村落，非但沒有一個家庭有獨立廁所，整條村落也沒有一間公共廁所，要到幾百米甚至一公里的建設新村，去上公共廁所，所以一般家庭只能備一個馬桶。附近的農民會派人收取糞尿，因為當年國家的化肥生產不發達，農民所種的農作物絕大多數還是使用糞尿作肥料。

當年偌大的廣州城，包括城中心的上下九區域，市民也普遍使用馬桶來解決排洩物問題，他們每天把馬桶放置街巷門口，由四鄉的農民收取。當年的珠江，每天晚上都有裝著糞尿的小艇從城市駛往附近的鄉村，我們這些小孩還將這類小艇直接稱之為「屎艇」。

還記得七○年代、甚至到八○年代，許多「屎艇」裝上小型柴油機，行進在珠江時發出「突突突」的聲響，成為城市一景。直至大約九○年代，這種現象才逐漸消失。