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人生第一份工作

王自勉

又到了畢業季，中國有八百萬大學生走向社會，面臨尋找人生第一份工作的難題。我想起五十多年前，自己大學畢業時的情景：人生第一份工作是由組織分配的，個人就像一顆螺絲釘，被組織擰到哪裡，就在哪裡安身立命。

一九六三年我考取南京大學生物化學專業，老教授說這是尖端學科，專門研究生物體內的化學過程；畢業生不是去研究所，便是去高等院校。然而三年後文革開始，毛發出「知識青年接受貧下中農再教育」的最高指示，大學畢業生都被分配到基層，進研究所和高校的美夢破滅。

在窮鄉僻壤受了兩年「再教育」，縣裡通知參加再分配學習班，負責的是陳幹事。他組織我們學習毛主席著作並親自朗讀，竟把「貪官污吏」讀成「貧官污史」。我們想笑卻不敢笑，一位家庭出身過硬的老兄斗膽指出讀錯了。陳幹事瞪眼道：「哪裡錯了？明明是貧官污史嘛！」我們不明白此人意欲何為，說他指鹿為馬，要給我們這些「臭老九」下馬威，倒也不像，畢竟沒人敢拿毛的光輝著作開玩笑。會後才知道陳幹事真的是白字先生，僅小學文化程度，以前是糧站夥計，文革造反當上小官。想想自己的前途被這樣的人掌握，只能認命。

不過陳幹事也不敢亂來，因為中央文件規定，分配要盡可能結合所學專業。於是學醫的去醫院，讀師範的去學校，學工科的去工廠，當然條件有好有差。百餘名大學生，被陳幹事三下五除二，各奔天涯，開始人生第一份工作。

一名俄語專業的仁兄被分配到某中學，當時中蘇交惡，俄語不再吃香，外語改教英語；這位仁兄沒學過英語，就找陳幹事要求重新分配。陳幹事一句話就把他駁倒了：「什麼俄語、英語，不都是外語嗎？怎麼就不能教了？」真是秀才遇到兵，有理講不清。該仁兄碰了一鼻子灰，灰溜溜回去。於是他頭一天向別的英語老師學，第二天就教學生，現買現賣。好在那年頭的英語課本，充斥著「Longlive Chairman Mao」之類，倒也不難教。

如何分配理科畢業生，陳幹事有點煩；以我為例，小縣城根本就沒有與生物化學相關的單位。不過陳幹事會拆詞，對我說：「你那個生物化學，不就是生物加化學嗎？現在某中學既缺生物教師，又缺化學教師。把你分配到那裡去，既教生物，又教化學，一舉兩得。」以陳幹事的文化底子能想出這個招數，也真是難為他了。然而我是萬萬不願當教師的，我的父母在大學教書，在文革中被打成「資產階級學術權威」，被學生批鬥。教師在我心目中成了危險職業，實在不願重蹈父母親的覆轍。我明白，如果跟陳幹事說「生物化學不等於生物加化學」，必定被批得灰頭土臉，跟那名學俄語仁兄的下場一樣；正巧我那時身體欠佳，就把病情證明給他看，陳幹事只得同意我回生產隊邊勞動邊治療，不過病癒後還得去既教生物又教化學。

我明白必須盡快想辦法，否則難逃厄運；不久我打聽到縣糖廠新建橡膠車間，我只在化學課學過這方面的簡單知識，為了不當教師，也顧不了那麼多。橡膠車間成立伊始，急需技術人員，與我一拍即合。他們三天兩頭找縣裡要人，那年頭強調工人階級是領導階級，陳幹事只得同意。不過我去辦手續時，他仍心有不甘地問：「你不是學生物化學的嗎？搞橡膠是死物化學，不符合你專業啊？」我靈機一動回答：「生物化學、死物化學，不都是化學嗎？」陳幹事啞口無言。

就這樣我開始了人生第一份工作。進了廠我才知道這碗飯不好吃：原料和中間體都易燃易爆，搞不好一個火星便廠毀人亡。身為技術員的我在那裡八年，始終如履薄冰，把安全擺在首位。一九七六年偉大領袖駕鶴西歸，第二年高等院校恢復招生，我努力考取研究生，專業即是生物化學。當年的舊夢總算得以重溫，可這是以付出十年青春為代價的啊。

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