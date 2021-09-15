《老物件情懷》珍藏的自行車

三槍牌自行車。

二十多年前，女兒上小學二年級，我和丈夫在同一公司，都是他接送女兒。一天下班，丈夫發現自行車被偷，急壞了。公司的黃俊杰書記正好推著這輛自行車路過，叫丈夫騎他的車趕緊接孩子。這是輛三槍牌自行車，帶磨電滾和車燈，我能不費勁地一手握大梁把車提起來。

丈夫把車仔仔細細擦一遍，每一根輻條都亮閃閃的。隔天，黃書記看我們那麼喜歡，他說：「買個車筐裝上，給孩子放書包，車歸你們了！」 我們驚訝得不敢相信。

黃書記是轉業軍人，快人快語，職工生活上有困難找他，他都盡力解決。九○年前後，單位福利 分房，當時我們住私產平房，漏雨潮溼，做夢都想住樓房；當時我們其他條件完全符合，但翻蓋房屋時公司已給了補助。我們找到黃書記，想退回補助款要房子，後來分房的第一榜就有我們，而我們一分錢沒送，一頓飯也沒請。

黃書記在職工大會上曾說：「在我這，一視同仁。這是福利，我不管你是科長，還是看大門的，符合條件就給房。」我們特別幸運遇到好領導，為報答領導關愛，我們一直勤奮工作 ，先後在單位入黨。

丈夫病故後，領導和同事們給了我更加無微不至的關懷；自行車一直放在家中陽台上，儘管我根本用不上，好多親友想要，我都婉言拒絕，因為想起已故的黃書記，實在捨不得呀。