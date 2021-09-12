一九七三年文革中期，我們中學的老三屆都下了鄉，進校的都是小學的老三屆，全校按連排編制，而文化課沒有課本，成天學習毛選和語錄；寒假教師集中辦學習班，天天開會，深入「批林批孔」，小組討論和大會發言就是抄兩報一刊，走走過程，鬆鬆垮垮。

教師不用備課改作業，負擔反而輕鬆了，不少人就抓緊生娃；我們家已有了兩個男孩，這時老三快要出世了，妻子很希望能得個女兒。

產前半年，妻子被抽調去給外語師資訓練班教課，革委會的老許看我妻子就要臨盆，准假讓我寒假從陝西回蘇州老家，接老媽來幫忙照料。

我在元月下旬的一天動身，坐烏魯木齊開來的五十四次車回去。當時陝西、甘肅 、新疆、青海、寧夏等整個西北五省區內遷的南方職工，都是坐這趟車回南方老家，車子非常擁擠。

我在月台上候著，到站時只有個別車廂開門讓下車的人離開，我擠不上去，只好失望地回家，妻子和兩個孩子看到我又回來了，覺得奇怪。第二天一早我吸取教訓，從一扇開著的車窗爬了進去，車廂內一名好心人幫忙拉了我一把。

我走了以後，妻子在信中告訴我，師訓班即將結束，集體看電影 「多瑙河之波」。大夥兒多年來反覆看的都是八個樣板戲，對白都背得下來，現在終於開放了羅馬尼亞和阿爾巴尼亞的電影換個口味。

機會難得，妻子身子重，就讓兩個孩子去看，又給了兩毛錢，好讓他們回來時順便買鞭炮，因為快要過年了。

接下來一封信給我報告不好的消息。我走的當天，早飯後放雞，發現小母雞雞冠都成紫黑色，站都站不住。妻子還想搶救，餵了些四環素和大蒜，關了大半天。到了下午兩時，眼看實在不行了，馬上要斷氣的樣子，平時殺雞的任務都是我承擔，現在只好她自己動手。

妻子發現雞腸子裡有黑紅色的斑塊，還有不少寄生蟲，只好把腸子都丟掉，家裡只留下老母雞一隻，每天的貢獻減少了。

我回南方除了接岳母，還擔負採購任務，因為當時陝西咸陽商店的櫃台很多是空蕩蕩的；妻子交代買一把燒開水的鋁壺，給未來的老三買一把小勺子。咸陽幾家百貨公司都找遍了，根本買不到。

信上還寫到，收音機的電池快用完了，妻子要我在上海買上三節；她還交代，看看蘇州雞蛋是不是有供應，如果有就買上兩斤，煮熟帶回來。岳母家裡鹹肉票如果有剩，買些鹹肉回來，可以細水長流吃到夏天，兩個孩子對肉興趣大。

我在蘇州就每天到處排隊，有的副食品門市部每天都能拿出一點新東西，隔著鐵柵門一手交錢，一手從縫裡把東西遞出來，賣完為止。

我買到一包五香豆，過一天又買到一隻醃製的蘇北鵝，深感收穫頗大。皮鞋廠用邊角料拼接的勞動鞋我視為至寶，連忙也買了一雙。

學校裡的同事都認為南方供應總好一些，東西多一點，紛紛要我帶東西；鄰居老高要我給他買個自行車打氣筒，有的人要我帶雙套鞋。當時所有的商店櫥窗一片紅海洋，全擺著毛選、語錄和領袖像等，好像全是新華書店的，看不出來是賣什麼的，找起來不容易。

臨近過年，妻向我報告，二月供應的糧已買回，春節每人可特供五斤標準粉或者大米，但是要在雜糧裡扣除。我們家大小四口，她買了三十一斤大米、三十斤麵粉、三斤掛麵、八斤苞谷珍（玉米沙）、八斤小米 。這樣手裡有糧，心中不慌。

信中還提到領導對我們外地人關心，老許聽說師訓班結束時還餘下一些肉票，他已經向管竈的老鄭說，給我們家分點肉票，好買過年的肉。

妻子任務也很重；要抓緊時間拆掉一些舊衣服，為新生兒準備一批尿布，同時要給老大、老二各縫一件過年的新罩衫，讓孩子有過新年、穿新衣的感受，岳母來前還要給她準備好鋪蓋。

那個寒假的兩地書信就是交流這些吃的用的、方方面面的信息，及時搶購物資。最後老三在農曆元月十八日出世，護士抱來祝賀是個男孩，妻子失望地嘆了口氣。