《老照片說故事》手推獨輪車

手推獨輪車是在中國農村風行幾十年的運輸工具。

手推獨輪車，是在中國 農村風行幾十年的運輸工具，現已成為博物館 的歷史文物。

相對於騾馬拉的雙輪「大車」，這種手推獨輪車稱為「小車」；小車也是經過多年的改良而成，最初是木輪、木軸、木車架，俗稱「地拱子」，後來逐漸改良發展為推行靈活的橡膠充氣輪、滾珠軸承、實用車架，還可以加配柳條編的車筐，適合裝載運輸各種物料。

小車是當年農家的主要運輸工具，外運（運送土雜等）、裡搬（收穫莊稼）幾乎全靠它，每戶至少一輛，有的還有兩輛甚至多輛。因為獨輪小巧，大車、拖拉機等多輪車無法通過的山間小路，小車來去自如，十分方便。

熟練的車把式，載重千八百斤，肩搭車襻，雙手推起來也能行走自如。很多農家走親戚也用它，兩邊坐著妻子和兒女，丈夫推車快步走；為防曬，車上妻子再打起「太陽傘」，這場面在一些影視劇裡可以見到。

小車為農家服務功不可沒，在抗日戰爭和解放戰爭中也立下汗馬功勞；解放區都有支援前線的任務，有大批「支前民工」推著裝載軍需物資的小車到前線。資料顯示，抗日戰爭中僅山東省就有十幾萬小車支前隊伍上前線，為前方戰士運送軍需物資。

如今，小車進了博物館，它為人民立下的功勞永遠記在心。