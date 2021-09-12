我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

《老照片說故事》手推獨輪車

文、圖／章門
手推獨輪車是在中國農村風行幾十年的運輸工具。
手推獨輪車是在中國農村風行幾十年的運輸工具。

手推獨輪車，是在中國農村風行幾十年的運輸工具，現已成為博物館的歷史文物。

相對於騾馬拉的雙輪「大車」，這種手推獨輪車稱為「小車」；小車也是經過多年的改良而成，最初是木輪、木軸、木車架，俗稱「地拱子」，後來逐漸改良發展為推行靈活的橡膠充氣輪、滾珠軸承、實用車架，還可以加配柳條編的車筐，適合裝載運輸各種物料。

小車是當年農家的主要運輸工具，外運（運送土雜等）、裡搬（收穫莊稼）幾乎全靠它，每戶至少一輛，有的還有兩輛甚至多輛。因為獨輪小巧，大車、拖拉機等多輪車無法通過的山間小路，小車來去自如，十分方便。

熟練的車把式，載重千八百斤，肩搭車襻，雙手推起來也能行走自如。很多農家走親戚也用它，兩邊坐著妻子和兒女，丈夫推車快步走；為防曬，車上妻子再打起「太陽傘」，這場面在一些影視劇裡可以見到。

小車為農家服務功不可沒，在抗日戰爭和解放戰爭中也立下汗馬功勞；解放區都有支援前線的任務，有大批「支前民工」推著裝載軍需物資的小車到前線。資料顯示，抗日戰爭中僅山東省就有十幾萬小車支前隊伍上前線，為前方戰士運送軍需物資。

如今，小車進了博物館，它為人民立下的功勞永遠記在心。

博物館 中國

上一則

月餅

下一則

管樂也有明星接力賽？台灣國樂團「雲端音樂盒」上線聽

延伸閱讀

韓國富川國際漫畫節登場 線上邀國際粉絲同樂

韓國富川國際漫畫節登場 線上邀國際粉絲同樂
「化石獵人」日本上班族發現翼龍化石 距今1億年

「化石獵人」日本上班族發現翼龍化石 距今1億年
四分之一英里（二四）

四分之一英里（二四）
粉色場館超吸睛 冰淇淋博物館進軍新加坡

粉色場館超吸睛 冰淇淋博物館進軍新加坡

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50

遺傳真奇妙

2021-09-05 03:02
吳孟芸／圖

我父親那一輩的夢

2021-09-05 03:02
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37
日落時的葵花田。（大邱．攝影）

燃燒的向日葵

2021-09-10 03:02

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市