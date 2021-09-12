說起「王麻子」，人們必然聯想到知名品牌刀剪，這故事得從頭說起。明末山東青州有一個幾代以打鐵為生的傳人田老萬，打出的刀剪等鐵器品質優異，廣受好評。田老萬早年喪妻未留下子嗣，膝下只有一個聰明伶俐的小女田青，另有兩個徒弟。田老萬把打鐵的技藝全部傳給女兒，給兩徒弟各傳一半。

清順治五年（一六四八年），山東大旱瘟疫流行，田老萬身染重病臥床不起，離世前囑咐十六歲的女兒一定要固守家傳的打鐵手藝，並囑託兩個徒弟照顧好田青，一起闖蕩京城。

師兄妹三人進京後，落腳「喜客來」客店打短工度日；不久在店主人的幫助下開辦了「山東鐵匠鋪」，師兄妹三人重啟打鐵生涯。

順治八年（一六五一年），由店主人做媒，師兄做主，十九歲的田青嫁給常來京城拉腳運貨的山西王姓商人。

此人精明能幹、為人厚道，從妻子手裡學到打造刀剪的真傳，在菜市口開了「刀順號」雜貨鋪，開始自製刀剪，獨家經營成了王掌櫃。

為了保證品質，當自製貨供應不足時，他就親自到民間作坊選購，堅持「三看兩試」（看外觀、看刃口、看剪軸；試剪刃、試手感）驗收要求極為嚴格。店鋪很快遠近聞名，大量購買者慕名而來；人們不知掌櫃名字，見臉上有麻子，就稱該店為「王麻子刀剪鋪」。

嘉慶二十一年（一八一六年），王麻子的後人增加了門面，在店鋪外掛出「三代王麻子」的招牌，改以經營刀剪為主，並在刀剪上打上了王麻子的標記，確定刀剪的品牌。

他們不僅門市售貨，還派人走街串巷、參加廟會、下農村等廣泛宣傳，把刀剪裝在印著王麻子字樣的紙袋裡，註明一年內有損壞包換包退。他們恪守信用，即使有超過一年損壞的，也照樣退換。

隨著王麻子品牌的盛名，先後出現了不少仿冒者，正如李靜在同治十一年（一八七二年）出版的「增補都門雜詠」詩中所寫：「刀剪傳名本姓王，兩邊更有萬同汪。諸公試目分明認，三橫一豎看莫慌。」民國以後不少地方出現了老王麻子、真王麻子、汪麻子、旺麻子等店鋪，但三代王麻子的刀剪品質始終領先。

直至上世紀五○年代初，仍有二十多家手工作坊為王麻子刀剪鋪加工；王麻子後人進貨仍按過去的標準驗收，因此王麻子有「北方刀具業狀元」（南有張小泉，中有曹正興，北有王麻子）的盛譽。

五○年代後期，北京 市分別成立製刀廠和王麻子剪刀廠，並在昌平縣（現為區）沙河鎮建新廠房改進製作工藝，產品遠銷港澳及東南亞 各國。九○年代末，兩廠合併成「北京王麻子工貿集團」，但由於經營不善等多種原因，三百五十多年歷史的王麻子刀剪業於二〇〇三年宣布破產 。

北京王麻子工貿集團破產了，但王麻子刀剪繼續生產，只不過與王麻子家族已無任何關係。目前，王麻子老字號刀剪製作工藝，已被確定為國家級非物質文化遺產。