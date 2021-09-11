上好香，緩慢的鑼鼓聲驟然急促，在皎潔的月光下，撐草龍的村民踩著鼓點將渾身香火閃爍的長龍舞動起來，隨著同樣插滿龍香的龍珠左盤右旋、上下翻飛，一會兒銜球，一會兒纏尾……舞了一陣後，草龍遊行 於街巷中。我們小孩跟著跑，還常常穿梭在舞草龍的隊伍裡，拚著跑到前頭去觀看。

沿街的村民、店家都送上供品，或月餅，或炮竹，或喜錢；聽老一輩說，古時候要擺出香案，放置多樣供品祭祀，以喜迎草龍，祈降吉祥；後來簡單化，送上供品即可。領頭的人收下供品，從草龍身上拔下三炷香回贈，然後龍頭抬起對著大門點三下，或祝願村民吉祥如意，或祝願店鋪財源廣進。

當年村裡舞草龍，主要以宗族祠堂為單位，一個較大的祠堂舞動一條草龍；從我記事起，村裡舞草龍，往往以大的生產隊為單位，每個隊一條龍，我村四個大的生產隊，就有四條龍。到中秋節半夜時分，明月高照，幾條草龍在各自所屬的範圍內舞動，祭拜結束以後，匯集到村東坦場，大家互贈香火，休息片刻。隨著一聲清脆哨聲響起，幾方的鑼鼓齊鳴、炮竹震天，舞龍便進入高潮。

幾條長龍在統一指揮下，隨著鑼鼓的節奏聲，忽進忽退、忽快忽慢；一會兒齊頭並進、一會兒追尾嬉戲；忽然間騰空飛舞、一刹那又伏地潛行，翻騰盤旋舞出各種造型。舞龍者竭盡全力揮舞長龍，觀看者如潮喝采、掌聲連連，全場氣氛熱烈，經久不息。一陣合舞之後，條條草龍沿出村道路到水口，人們拔下叉子，摘除電筒、彩燈，把草龍拋進河中深潭，以示龍歸大海。

舞龍之後，參與的人們還有一項活動：吃中秋半夜餐。煮的是菜稀飯，大米、玉米、高粱、芋頭、番芋、綠豆、紅豆、黃豆，還有乾菜、青菜、乾豆角、筍乾等，放入許多糧食菜蔬以慶豐收。嫩玉米、高粱、芋頭、番芋還有青菜等，是當時去人家地裡搞來的，叫「摸秋」，也是一種習俗，不算偷。

這大鍋菜粥，因為有人捐了豆油、菜油、豬油，甚至預先買了豬肉，比一般人家平時煮的菜粥好吃多了。我八、九歲時跟著參加舞龍的大哥、二哥，再晚都不肯走，熬到半夜後，也嘗過這中秋半夜餐，滿有味道的。

正因為舞草龍好玩，中秋半夜餐好吃，一九六五年我十一歲時，左鄰右舍十多個十幾歲的同學，忘記是誰提議的，反正大家都同意，中秋節也舞自己的草龍。大家想辦法借出一角或兩角錢，湊起來買電池、電珠、龍香等，電筒則由我和堂哥從家裡帶來，也要煮中秋半夜餐，米油鹽等每人出一點。

中秋節那天，大家砍竹子、拖稻草、搓索子，手忙腳亂捆紮著；傍晚時一條小龍紮好了，不過模樣簡單，有些粗糙。沒有鑼鼓，怎麼辦？我早就想了辦法，我是小學洋鼓隊的，從老師那兒借來四隻洋鼓和一個大鈸，五個人訓練幾遍，也能敲打敲打了。

當晚，月亮還沒上山頭，我們提前行動，趕在大人舞龍前就撐著小草龍出發，洋鼓和大鈸的響聲，吸引不少村民到大路上張望；在一家家門口舞龍後，我們也得到少量的月餅、炮竹及一些硬幣。幾個女同學天還亮時就去摸秋，搞來一些玉米、芋頭青菜等，就在某一位的家裡，早早煮起半夜餐。

那個中秋夜，我們舞草龍、吃中秋半夜餐，歡樂無比；最後算帳，除去歸還所借的，每人還分得了六分錢，更是開心極了。

可惜，我參與的舞草龍僅此一次，第二年文革開始，舞草龍歸於封建迷信活動，當然禁止。前些年，提倡發揚優秀傳統文化，許多村恢復中秋舞草龍，如果我們村今年中秋也要舞草龍，我肯定得趕去看看。

➤➤➤中秋舞草龍（上）