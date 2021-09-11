一晃眼，九一一恐怖攻擊事件已經過去二十年了，我任教的學校就在曼哈頓下東城，那天的情景依舊歷歷在目；三千條寶貴生命，伴隨紐約地標世貿大樓，瞬間化為灰燼，成為人們心中永遠的痛。

記得當天上第一堂時，救護車的鳴笛聲不絕於耳，我還不覺有異，只是心裡抱怨，得不停地扯著嗓子授課；下課後，經過實驗室時聽實驗專員說，收音機廣播，剛才有架飛機衝撞雙子星世貿大樓，接著又有架衝向另一座大樓，宛如電影情節世界末日。

當時還不時興網路直播，教室的電視也只用來播放教學錄影帶；我趁第二堂沒課，為了一探究竟，趕到圖書館看電視轉播，只見同事憂心忡忡地盯著電視機，因為他的兒子就在世貿大樓上班，手機一時又聯絡不上。還好後來他的兒子來電通知，他一早先去投票，後坐地鐵 ，車子在世貿前一站就停駛。

後來聽說學校五樓最靠西邊的教室，可以親眼目睹熊熊烈火燃燒中的兩棟世貿大樓，我趕去時，正巧見證兩棟大樓瞬間相繼倒塌。

因為另有兩架飛機企圖衝撞五角大廈和國會，狀況不明，所以紐約市 長下令地鐵停駛，以免城市交通主動脈遭殃。既然行不得也，教育局 決定教學照常，暫時把學生留在學校最安全。

上完第四堂課回到三樓辦公室，憑窗外望，只見打領帶、著套裝的上班族，成群結隊步向通往皇后區的威廉斯堡大橋，其中不乏戴小圓帽的猶太人；他們經歷過希特勒的浩劫，所以對災難的警覺性特別高，深諳亂邦不居的道理。還好經過幾個小時的觀察，地鐵恢復正常，師生也平安回家。

為免自殺飛機前仆後繼，布希總統下令關閉國內機場，和所有航空公司飛往美國的航道；住在飛機航道附近的人們，不免樂得耳根清淨，三天後突聞飛機橫空飛越，路人竟都不禁佇足舉頭望天，一睹久違的銀鳥遨翔。

外子特別打電話告知兒子，危邦莫入，千萬別進城。不講還好，因為上完大夜班的兒子才和衣躺下，渾然不知，這一講，反而激發他見義勇為，穿著實習制服、騎上機車，就趕往出事附近醫院做義工。

無獨有偶，我有個品學兼優的學生，大學畢業後在紐約銀行從事電腦工作，他原可安全無虞地回家，受過急救訓練的他，志願留在世貿大樓前協助急救，不幸被倒塌的大樓埋沒。為了紀念他的英勇事蹟，市府還把中國城一條街換成他的名字。

女兒當時正好被公司調派台北，她在住所租了小耳朵，可以看到世界各地的電視；幾個也是從紐約返台的年輕人齊聚她家，大家同為這個歷史悲劇唏噓。